İBB, 23 Nisan'daki minik başkanın büyük projesini hayata geçirdi

İBB, 23 Nisan’da koltuğu Başkan Ekrem İmamoğlu’ndan devralan Fatih’teki Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal’ın, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi talimatını aylar önce yerine getirdi. İmamoğlu, Kabasakal ve arkadaşları ile okullarında bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümünde koltuğunu, Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal’a devretmişti. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim törenine, aynı okulun farklı şubelerinde kayıtlı 8 öğrenci ile öğretmenleri katılmıştı. Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü, “yeni Başkan” Kabasakal’a bırakmıştı. Küçük Başkan Kabasakal’ın İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi olmuştu.

“BÜTÜN HUSUSLARIN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

İmamoğlu, 23 Nisan’da koltuğunu devrettiği, bugün 5. sınıf öğrencisi olan Kabasakal, Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürü Mehmet Öcel ile bir araya geldi. İmamoğlu, kendisini tam anlamıyla kuşatan minik öğrencilerin uzattığı kağıtları imzaladı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra öğretmenler odasında çay sohbeti gerçekleştirdi. Beylikdüzü ve İBB Başkanlıkları döneminde yaptıkları hizmetlerde çocuklardan gelen taleplerin önemli yer tuttuğunu vurgulayan İmamoğlu, “Öyle bir sorumluluk yüklü durum ki, inşallah onlara mahcup olmayız. Çocuklara mahcup olmamak, benim yaşamımdaki en önemli gururlandıracak duygu. Geçen sene 23 Nisan’da tanıştığım bu iki genç, yolculuğa çıkan adam, geldiler ve orada başkan olarak talimatı verdiler. Burada bütün o hususların gerçekleşmiş olması, beni çok mutlu etti elbette” dedi.





“ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ŞEY YAPMAMIZ LAZIM”

“Çocukları geleceğe şey hazırlamak için çok şey yapmamız lazım” diyen İmamoğlu, “Üç çocuk yetiştiren de bir baba olarak, hala yetiştirmeye gayret eden bir baba olarak, çocuklarımızın hiçbir şekilde seslerinin kısılmadığı, özgür zihinleriyle hem yaratıcı hem üretici bir geleceğe adım atmalarını sağlamak adına, ülkemizde de çok güzel bir nizamın, ortamın oluşması şart. Bunu hep birlikte katkı sunabiliriz çocuklarımızın o güzel geleceği elde etmeleri adına. Burada da işin temel dinamiği, kim ne derse desin, öğretmenlerimiz. Onların mesleğine gerçekten hak ettiği değeri veren bir toplum, devlet, millet olmamız gerekiyor ki, onlar da koşulsuz, ön şartsız, daha rahat, daha güzel ortamlarda çocuklarımıza daha büyük katkılar sunabilsinler. İyi ki varlar. Hayatın içinde öğretmenler oldukça, gerçekten orada cahilliğin tozu, dumanı kayboluyor ve orada başka bir aydınlık, başka bir berraklık doğuyor” ifadelerini kullandı.

GERÇEKLEŞTİRİLEN İMALATLAR

İBB, 23 Nisan’daki minik Başkan Kabasakal’ın talimatları doğrultusunda, okul bahçesinde ve çevresinde 165 tonluk asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Okul bahçesindeki 838 metrekarelik bir alan da Kabasakal’ın isteği üzerine, kauçuk kaplama ile donatıldı. 175 metrekarelik tretuvar tamiri ve 32 metrelik bordür tamiri ile birlikte İBB’nin Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu için yaptığı harcama miktarı, toplam 1.252.000,00 TL oldu. Tüm çalışmalar, 31 Temmuz 2022’de bitti.



