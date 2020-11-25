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  4. 25 Kasım 2020 13:05

İBB, 25 Kasım’da ‘Kadın Destek Hattı’nı hizmete açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü’nde, İstanbul’da ‘Kadın Destek Hattı’nın hizmete sunulduğunu açıkladı. 7/24 hizmet verecek olan destek hattına 444 80 86 numarasından ulaşabilirsiniz.

İBB, 25 Kasım’da ‘Kadın Destek Hattı’nı hizmete açtı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü’nde, İstanbul’da ‘Kadın Destek Hattı’nın hizmete sunulduğunu açıkladı. 7/24 hizmet verecek olan destek hattına 444 80 86 numarasından ulaşabilirsiniz.

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