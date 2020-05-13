İBB, 3 bin esnaf ve konut kiracısından 3 ay kira almayacak

İBB Meclis Üyesi ve aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Ediz Zeyrek "Meclisimizi olağan üstü toplantıya çağırdık. Bu toplantıda İstanbul Halkının acil sorunları ile ilgili ekonomik destekler sağlamamız açısından önemli kararlar almak istiyorduk. Normalde 2020 bütçemizde borçlanma hakkımız vardı. AKP ve MHP grubu oy birliği ile geçirdiğimiz bu borçlanma hakkımızı bu olağan üstü koşullarda bile vermedi. Bakın altını çizerek söylüyorum normal koşullarda borçlanma hakkımız varken ilaveten bir borç istemedik" dedi.

2 milyar 50 milyon borçlanma talebinde bulunduklarını, ancak AKP ve MHP gruplarının 640 milyon liraya onay verdiğini anımsatarak verilen 640 milyon liranın 409 milyon lirasını esnafa hibe ettiklerini belirten Zeyrek şunları söyledi:

HİZMETİ ENGELLEMEK İÇİN

"2 milyar 50 milyon borçlanma talebinde bulunduk, bize sadece 640 milyon TL borçlanmaya izin verdiler. Fakat şöyle bir durum var bunun altını çizmek istiyorum biz esnafımıza ve mesken kiracılarımıza yaklaşık 3 bin kişiye 409 milyon civarında bir gelirimizden feragat ederek bir rahatlatmak için karar aldık. Bize verilen 640 milyon liranın 409 milyon lirasını zaten esnafımıza hibe ettik. Bu anlamda bizim hizmet vermemiz için ellerinden geleni yapmaktalar."

İETT BORÇLANMASININ BİLE ÖNÜNE GEÇTİLER

"İETT için de borçlanma talebinde bulunduk olağanüstü koşullardan geçiyoruz. İETT vatandaşımıza taksi gibi hizmet veriyor eskisi gibi doluluk oranıyla hizmet vermiyor pandemi koşulları nedeni ile. Buna rağmen İETT’deki borçlanmamızı önüne geçtiler. İstediğimiz oranda borçlanma yapamadık. Hizmetlerimiz aksasın diye AKP grubu ve MHP grubu ellerinden geleni yapıyor.”

İSTANBULLULAR BELEDİYESİNE GÜVENİYOR

"CHP’nin sosyal belediyecilik anlamında neler yapabileceğini vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Bir örnek verecek olursak dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama yaptık askıda fatura işi yaklaşık 100 bin aile bu askıda fatura olayından yararlandı. Burada olayın püf noktası şu, vatandaş İBB’ye güveniyor, Ekrem İmamoğlu’na güveniyor. Böyle bir kampanyada 100 bin ailenin yanında olundu. Eski parayla 13 Trilyon lira, vatandaşımız mağdur olan insanına yardımda bulundu. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne olan güvenden kaynaklanıyor."

DEVLET STOPAJ VERGİSİNİ ALMASIN

"Esnafımız çok zor durumda. Bizim sosyal belediyecilik örneğimiz devletimiz içinde geçerli olsun. Bakın ben Yeminli Mali Müşavirim, esnaflarımız dükkanlarını kapattıkları halde yüzde 20 stopaj vergisi veriyor. Buradan bir çağrıda bulunalım. Devletimiz, Maliye Bakanlığımız esnafımızın kapanan dükkanın dan stopaj vergisi almasın. Bu olağan üstü koşullar olmadan öncede de zaten dengeler bozuktu krizi zaten yaşıyorduk. Virüsle beraber kriz iyice tavan yaptı. Zorunlu nedenler devletin kısıtlamalarından dolayı esnaf dükkanlarını açamadı zaten kapalı dükkanlara yüzde 20 stopaj vergisi ödüyor. 3 bin lira kirası varsa 600 tl stopaj vergisi ödeniyor. Devletimiz bu stopaj vergisini affetmelidir."

KİRA ALMIYORUZ, MALİYETİ 409 MİLYON TL

"İBB olarak biz kira almıyoruz, açık olan yerlerden de kira durumlarına erteleme yapıyoruz. İBB’nin bütçesine bunun maliyeti 409 milyon lira. Ama 3 bin esnafımızın ailesi ile birlikte 12 bin kişinin evine huzurlu gitmesini, evinde huzurlu yaşamasını, 'evde kal' dediğimiz zaman içimiz rahat edecek iyi bir psikolojide olmasını istiyoruz."