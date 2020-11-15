İBB Abdülhamid'in mirası için devrede

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul Kadıköy'de bulunan Galip Paşa Camii Çeşmesi'nin bir aracın çarpması sonucu ağır hasara uğradığını belirterek restorasyon çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Tarihi çeşmenin görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Polat, şunları yazdı;

"Bağdat Caddesi üzerinde Galip Paşa Camii Çeşmesi ne yazık ki araç çarpması nedeniyle ciddi hasar gördü. iBB Miras olarak çeşmeyi hemen korumaya alıp restorasyonuna başlıyoruz. Vaniköy Camii’nden sonra bugün ikinci kötü haber. Şehrin tarihi eserleri gündelik yaşama direniyor."