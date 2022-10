İBB açıkladı: Evcil hayvanların seyahat şartları değişti

İBB, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde toplu ulaşım araçlarında can dostlarımızla seyahat edebilme şartlarını yeninden düzenlendi. Toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilodan hafif köpekler ile kediler gün boyu, 5 kilodan fazla köpeklerle ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında kafessiz olarak yolculuk yapılabilecek. Köpeklerin ağızlık ve tasma takmaları, kedilerin özel çantasında taşınması yeterli.

İstanbul’un evcil sessiz ve dilsiz sakinleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde yeni bir hakka

kavuşuyor. İstanbulluların can dostu olan evcil hayvanlar, belirlenen şartlar çerçevesinde toplu ulaşım

araçlarında sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturarak, toplu ulaşım

araçlarında evcil hayvanlarla birlikte seyahat edebilme şartlarını yeninden düzenlendi.



İBB’ye bağlı metro, otobüs ve vapurlarda; rehber ve 5 kilodan hafif köpekler ile kediler gün boyu seyahat

edebilecek. 5 kilodan fazla köpeklerle ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında kafessiz olarak

yolculuk yapılabilecek. Köpeklerin ağızlık ve tasma takmaları, kedilerin özel çantasında taşınması yeterli

olacak. Evcil kuş türleriyle ise kafeslerinde taşınmak şartıyla günün her saati toplu ulaşım araçlarında

seyahat yapılabilecek.



Evcil hayvanların toplu ulaşım araçlarında seyahat şartları ise şöyle:



- Rehber Köpekler, günün her saati refakat ettikleri kişi ile birlikte sisteme kabul edilir.



- Küçük köpekler (5 kg.’den küçük), tasma ve ağızlık takılı olmak şartı ile sadece kucakta taşınarak günün

her saati seyahat edebilir.



- Orta boy ve büyük köpekler, (5kg’den fazla) 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında tasma ve

ağızlıkları takılı olmak şartı ile seyahat edebilirler. Kediler, özel tasarlanmış kedi çantaları, sepetler ya da

kafesle taşınmak şartı ile seyahat edebilir.



- Küçük evcil kuş türleri kafeste taşınmak şartı ile istasyon ve araçlara kabul edilir.



- Rehber köpekler de sisteme girişine izin verilen tüm köpekler gibi uzunluğu 50 cm.’yi geçmeyecek bir

tasma ve ağızlığı takılı olarak sahibi tarafından kontrol altında seyahat edebilir.

- Kedilerin okul çantası, pazar çantası, spor sırt çantaları, malzeme kutuları, koliler, el çantaları ve benzeri

malzemeler ile taşınmasına izin verilmeyecek. Belirtilen koşullarda taşınmayan kedilerin tasmasıyla ve

kucakta taşınsa dahi seyahatine izin verilmeyecek.



- Kafesler ve kafes dışında taşınıyor ise tüm köpekler, araç içerisinde zeminde ve sahibinin yakınında

bulunacak. Kafesin hiçbir şekilde koltuklara konulmasına ve köpeklerin koltuklara oturtulmasına izin

verilmeyecek.



- İşletme tarafından belirlenmiş “Köpekle Seyahat Kuralları”na aykırı davranışlar halinde, köpek sahipleri

hakkında Türk Borçlar Kanunu 67-68. Maddeleri ve Türk Ceza Kanunu 177. Maddesi uyarınca gerekli

yasal girişimlerde bulunulacak.



- Şahıslar, ekipmanlar ve kullanım alanlarının uğradığı her türlü zararın tazmininden ve hayvanların sebep

olacağı kirliliğin (dışkı, idrar vb.) temizlenmesinden köpek sahipleri sorumlu olacak.



- Herhangi bir şekilde serbest kaldığında diğer yolculara zarar verebilecek yırtıcılar, sürüngenler, eklem

bacaklılar, böcekler, primatlar, yabani kuşlar ile çiftlik hayvanları toplu ulaşım istasyon ve araçlarına

hiçbir şekilde kabul edilmeyecek.