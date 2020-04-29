İBB Adalar'da temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını kesintisiz sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da yaptığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleşen çalışmalara, toplam 32 personel, 4 mekanik süpürme aracı ve 4 mobil ekip katılıyor.

GEREKTİĞİNDE EK ARAÇ GÖNDERİLİYOR

Çalışmaları gerçekleştiren İSTAÇ ekipleri, Çarşamba günleri Kınalı ve Burgaz adalarında 16 personel ile görev yapıyor. Cuma günleri ise Heybeli ve Büyükada temizleniyor. İlçe belediyesinin isteği halinde, gerçekleştirilen yıkama ve süpürme çalışmalarına ek olarak, Adalar’a gerektiği kadar yıkama aracı gönderiliyor.

DAHA ÖNCE 255 AHIR DEZENFEKTE EDİLMİŞTİ

İBB, daha önce de at hastalıklarıyla mücadele kapsamında Adalar’da 255 ahırın temizliğini ve mikroptan arındırılmasını gerçekleştirmişti. Kıyı temizliği sırasında da 5 bin poşet ve 25 ton atık toplanmıştı. Aralık sonunda başlayıp bir ayda tamamlanan tüm bu çalışmalarda İSTAÇ, ahırlardan çıkan bin 648 ton at gübresi ve diğer atıklar için toplam 113 sefer yapmış; onları depolama sahasına sevk etmişti.