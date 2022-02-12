İBB Anadolu Hisarı'ndaki kaçak yapıyı mühürledi

İBB Anadolu Hisarı’ndaki, Boğaziçi öngörünüm bölgesinde kalan kaçak yapıyı mühürledi. Yasal işlemler başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Hisarı’nda özel mülkiyet alanında kalan kaçak inşaata müdahale etti. Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki kaçak inşaat, öncelikle İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. İnşaat sahasındaki 3 adet kaçak ve izinsiz konteynerler vinç yardımı ile alandan kaldırıldı. Alanda bulunan barakanın yıkımı gerçekleşti.

Tahliye işlemlerinin ardından kaçak yapı mühürlendi. Yasal işlemlere devam ediliyor.

Söz konusu kaçak yapı, imar planlarında Anadolu Hisarı namazgâhı diye adlandırılan yerin komşuluğunda bulunuyor. Anadolu Hisarı namazgâhında ise herhangi bir yapı ve kaçak inşaat faaliyet bulunmuyor. Anadolu Hisarı’ndaki namazgahta, İBB Miras’ın restorasyon çalışmaları devam ediyor.