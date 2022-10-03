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  4. İBB Basın Danışmanı Murat Ongun paylaştı: ''Logo kapatmakla İBB yok olmaz''

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun paylaştı: ''Logo kapatmakla İBB yok olmaz''

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun paylaştı: ''Logo kapatmakla İBB yok olmaz''

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, Pendik Sabiha Gökçen metro hattından 2 fotoğraf paylaştı: Bu hattın parasını İBB ödüyor. Hattı İBB’nin Metro İstanbul şirketi işletiyor. Logo kapatmakla İBB yok olmaz.

İstanbul'da Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılışın yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı polemik sürüyor. 

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, ''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?" dedi. 

Erdoğan'ın sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtı gecikmedi. İmamoğlu, Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ise "Metro 4,4 Milyar TL’ye mal oldu. Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" açıklaması yaptı. 

Tartışmaya İBB'nin Basın Danışmanı Murat Ongun ise 2 kare fotoğrafla katıldı. Erdoğan'ın, önündeki İBB logosu kapatılan metro aracının önünde çekilen fotoğrafı ve aracın normal halinden birer fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Ongun şu yorumu yaptı: "O LOGO 16 MİLYON İSTANBULLUNUN LOGOSU Bu hattın parasını İBB ödüyor. Hattı İBB’nin Metro İstanbul şirketi işletiyor. Bu metroya İstanbulkart ile biniliyor. Logo kapatmakla İBB yok olmaz." 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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