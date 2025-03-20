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İBB Başkan vekilliğine Nuri Aslan atandı

İBB Başkan vekilliğine Nuri Aslan atandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yerine İBB 1'inci Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle geçici bir süreliğine İBB Başkanlığı görevini devretme kararı aldı. İmamoğlu, dün el yazısıyla hazırladığı bir 'vekalet' yazısını İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne sundu. Yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işleyişinin aksamaması adına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekaletinin İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan'a verilmesi gerektiği belirtildi. 

İMAMOĞLU DAHİL 87 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu Nuri Aslan
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