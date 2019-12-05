İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019’un en etkili isimleri listesinde

The Bloomberg 50 listesi, “finanstan modaya, teknolojiden ticarete 2019 yılını tanımlayan” isimlerden oluşuyor.

Listede Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Barbadoslu ünlü şarkıcı/girişimci Rihanna gibi 2019’a damga vuran isimler yer aldı.

Bloomberg Business Week, “2019’u 2019 yapan” isimlerle ilgili kısa bilgilendirme yazılarına da internet sitesinde yer verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun haziran ayında tekrar edilen belediye başkanlığı seçimlerini yüzde 54 oyla kazandığını hatırlatıldığı yazıda, 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan sürece yer verildi.

Tanıtım yazısında, “İmamoğlu iyi iş çıkarırsa, Cumhurbaşkanı’nın (Tayyip Erdoğan) 2023’te bir rakibi olabilir” ifadesi yer aldı.

Belediye başkanlığı koltuğunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyeri için de bir sıçrama tahtası olduğu hatırlatıldı.



