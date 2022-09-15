İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı; Bakırköy’ün çehresi değişiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek yönlü hale getirilen ve altyapısından otobüs duraklarına, otobüs duraklarından kent mobilyalarına kadar çehresi tamamen değişen Bakırköy İncirli Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Sırada Özgürlük Meydanı ile İstanbul ve Ebuzziya caddeleri olduğunu belirten İmamoğlu, “Bütün bu alanlarda, Başkanımız ve Bakırköy halkı şahittir ki hem İSKİ hem belediyemizin Fen işleri olsun, Yol Bakımı olsun; yağmur suyundan kanalizasyona, pis suya kadar bütün altyapısını da yenileyerek, tamamlayarak ama su baskınlarıyla ilgili ama birçok konuda, bu yakın bölgeyi de kapsayacak şekilde, büyük de bir altyapı yatırımı yaptık, aynen Yeşilköy ve civarında olduğu gibi” bilgilerini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yeniledikleri Bakırköy’ün sembol alanlarından İncirli Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile birlikte caddede uzun bir yürüyüş gerçekleştiren İmamoğlu, cadde üzerinde yapımı devam eden yeni Özgürlük Meydanı’ndaki çalışmalarla ilgili, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay tarafından bilgilendirildi. İmamoğlu, Bakırköy’ün çehresini değiştirecek İBB projeleriyle ilgili değerlendirme konuşmasını da yine cadde üzerinde, vatandaşların arasında yaptı. İmamoğlu’nun değerlendirmelerinin satır başları şöyle oldu:

“BURADA DURMAK YOK”

“İncirli Caddesi'nin bu kavşağa kadar olan kısmını bitirdik. İncirli Caddesi’ni mutlaka D100’e bağlıyoruz. Burada durmak yok. Bu süreçte şu özellikle kavşaktaki trafik sorununu çözerek bunu halletmek gerekiyor. Bunun İzzettin Çalışlar’a doğru da devam edip, neredeyse Haznedar’a kadar ulaşmasını sağlamamız lazım. Burası İstanbul'un geçmişte en önemli omurgalarından birisiydi. Biz, 25 yılı aşkın süredir hiç dokunulmamış bir alana ilk kez dokunuyoruz. Neredeyse 30 yıl önce insanlar için iyi bir akışı olan bu alanda, artık değişen yaşam koşullarına göre çoktan adım atılmalıydı, ama ilk kez atıyoruz. Dolayısıyla bu caddeler, bizim bu dönemimizde tümden işlemleri yapılmış, altyapı sorunları çözülmüş, İncirli Caddesi ile İzzettin Çalışlar Caddesi'nin D100 karayolu altından geçişinin de o metruk ve karanlık halini aşabilen bir modelle çözdük.”

İSTANBUL CADDESİ VE ÖZGÜRLÜK MEYDANI BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

“İstanbul Caddesi'nde bir kısım uygulama yapmıştık. Şu anda atılan adımı çok değerli buluyorum. Orada hem Bakırköy Belediye Başkanı’na hem esnafa güzel destekleri ve yardımları için de teşekkür ediyorum. İstanbul Caddesi de çok önemli bir karakter. Sahile doğru gidişte bir erişim noktası ve aynı zamanda buranın aslında bir konfor alanı. İnsanların alışveriş gelenekleri orada neredeyse 40-50 yıllık. Şu etapta yine önümüzde inanılmaz bir fırsat alanı çıktı. Özgürlük Meydanı, bizim harekete geçeceğimiz bir alandı. Bir de Bakırköylülerle şunu paylaşmak lazım: Burada iki tane önemli ulaşım fırsatı var Bakırköy'deki yaşamı değiştirecek. Bir tanesi; Ataköy-İkitelli hattımız. Biz yapıyoruz. Bir tanesi de Bakırköy-Kirazlı hattımız. Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bu hatları da birbirine bağlayan bir Marmaray düzeni var. Baktığınızda, araçtan ziyade yaya kapasitesi daha da artacak bu bölgede. Burası zaten geçmişten beri yoğun bir insan kalabalığı olan ilçemiz. Bu bağlamda meydan işi ve buradaki toplanma alanları, metroyla buluşma noktaları, Marmaray istasyonuyla buluşma noktaları her zamankinden daha fazla kıymetli hale geliyor. Bu kapsamda zaten tasarımını yapmıştık. Yarışmayla onayları da çıkmıştı.”

“BAKIRKÖYLÜLER ADINA MUAZZAM BİR İŞ YAPTIK”

“Ama burada güzel bir gelişim oldu. O gelişim ne? Sağ olsun Belediye Başkanımız, ‘Kaymakam Bey buradan taşınıyor, yer arayışı var. Bir alan gösterirseniz, buradaki kaymakamlık alanını da Büyükşehirle takasla meydan veya başka bir unsurla çalışılabilir mi’ diye masamıza getirdi. ‘Bunu çok istiyoruz’ diye yola çıktık. Biraz uzadı; plan, Meclis, itirazlar, işlemler neredeyse 2 yılı aldı. Fikrin başlangıcıyla 2 yıl sürdü. Ama Bakırköylüler adına muazzam bir iş yaptık. Ne yaptık? Buradaki kaymakamlık alanına, kamu alanı tahsis ettik D100 karayoluna yakın bir alanda, adliyenin olduğu yerde. Bir nevi kamu alanlarının bir yere toplanmasını da sağlamış olduk. Bakırköy Belediyesi de o bölgeye geçiyor. Burada da üstünden hiçbir şey beklemeksizin bir meydan alanına dönüştürerek, belki de İstanbul'da nadir uygulamalardan birini yaptık.”

“MÜŞTEREK AKILLA SÜREÇ YÖNETTİK”

“Kamusal alan takaslarında, mutlaka kamu kendi alanında da bir şeyleri yapar. Ama biz burada, bir şeyler yapmak yerine, vatandaşa nefes alacağı bir alanı için hem Bakırköy Belediyemiz hem İBB Belediyemiz müşterek akılla süreç yürüttük. Bence tarih bunu konuşacak ve yazacak. Çünkü gördüğünüz gibi olağanüstü bir meydan alanı çıktı. Yani burada, tabiri caizse, artık Cumhuriyet kutlamaları 100 bin kişiyle mi yapılır, 150 bin kişiyle mi yapılır; onu bilemiyorum. Ama Özgürlük Meydanı’na yakışan, yakın çevresiyle beraber olağanüstü bir alan… Bakırköy belediye binasını da belki farklı fonksiyonuna Bakırköy Belediyesi şekillendirip, bir de Ebuzziya Caddesi’yle beraber, İstanbul Caddesi ve sahille buluştuğunda, buradaki aksların yenilenmesiyle, bana göre Bakırköy, en az önümüzdeki 40-50 yılın yaşam planını burada çözmüş olduk. Bu değerli bir iş.”

“BÜTÜN ALTYAPIYI YENİLEDİK”

“Bir başka şey. Görünmeyen, en değerlisi; pek anlatılmaz. Gördüğümüz bütün bu alanlarda, Başkanımız ve Bakırköy halkı şahittir ki hem İSKİ hem belediyemizin Fen işleri olsun, Yol Bakımı olsun; yağmur suyundan kanalizasyona, pis suya kadar bütün altyapısını da yenileyerek, tamamlayarak ama su baskınlarıyla ilgili ama birçok konuda, bu yakın bölgeyi de kapsayacak şekilde, büyük de bir altyapı yatırımı yaptık, aynen Yeşilköy ve civarında olduğu gibi.”

“İLK ETAPTA ALIŞKANLIKLARIMIZI YENMEK ZORDUR”

“İncirli Caddesi'nin tek yön olması meselesi, bence çok çağdaş bir uygulama. Tabii ki ilk etapta alışkanlıklarımızı yenmek zordur. Benim yaşamımda da vardır. Dükkanımın önündeki bir cep meselesini hayati bir mesele kabul eder, onun için üzülürdüm. Ama zaman içerisinde buranın, bir insan erişimiyle çok kalabalık bir yaya topluluğuna dönüşeceğini şimdiden görüyorum. Böyle sağlıklı bir kaldırımı gören insanlar, Bahçelievler'den ta sahile kadar yürüyerek gelirler, bırakın arabayı, minibüsü, otobüsü. Bu bağlamda çağdaş adımları ve bu oluşan süreçleri gerçekten gururla karşılıyorum.”

İmamoğlu, yeni Özgürlük Meydanı’nı, Ulaştırma Bakanlığı’nın yürüttüğü metro çalışmasının da tamamlanmasıyla 2024’te yapılacak genel seçim öncesinde İstanbul’a hediye etme fırsatları olduğunu aktardı.

İNCİRLİ CADDESİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

İncirli Caddesi düzenleme çalışmaları, yaya yoğunluğu dikkate alınarak gerçekleştirildi. Trafiği düzenleme amaçlı alınan trafik sirkülasyon kararına göre, yaya öncelikli cadde düzenlemesi uygulandı. Bölgedeki yaya ve trafik yoğunluğu; park cepleri, toplu taşıma araçları durakları yerleri düzenlemeleri ile disipline edildi. Yerleştirilen kent mobilyaları ile yaya alanları işlevselleştirildi. Proje kapsamında; 11.750 metrekare doğal taş, 1900 metrekare poroz asfalt alanı ile toplam 13.650 metrekare yaya kaldırım alanı yenilendi. Caddeye 4.010 ton asfalt kaplama yapılarak, düzenleme çalışması tamamlandı.