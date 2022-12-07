İBB Başkanı İmamoğlu belediyecilik modelini açıkladı: Demokrasi, adalet ve yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da görev yapan Başkonsoloslarla bir araya geldi.

İstanbul’daki belediyecilik modelinin ‘demokrasi, adalet ve yatırım’ üzerinde yükseldiğini belirten İmamoğlu, “Yerel demokrasi, bir arada yaşamanın ahlaki ve manevi çimentosudur. Adalet, bir şehirde sürdürebilir şekilde huzuru, barışı ve dayanışmayı sağlamanın tek yoludur. Yatırım, bir şehirdeki toplumsal ve ekonomik kalkınmanın itici gücüdür ve mutlaka insani, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir perspektife sahip olmalıdır. İstanbul’u adil, yeşil ve yaratıcı bir kent yapma hedefimize ancak daha fazla demokrasi, daha fazla sosyal adalet ve daha fazla yatırımla ulaşabiliriz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan Başkonsoloslar ile Beşiktaş Kuruçeşme’de kahvaltı programında bir araya gelerek yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen toplantı, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. İngiltere, Amerika, Kanada, Rusya, İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri, Balkan ülkeleri ve çok sayıda ülkenin katılım sağladığı toplantıda “dostluk ve dayanışma” vurgusu yapıldı. Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, “2023’te yüzüncü yılını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bizim unutulmaz önderimiz Atatürk bu ülkenin geleceğine dair iyimserliğini şu sözlerle ifade etmişti: ‘Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileriye gideceğiz.’ Bu sözler aslında her türlü toplumsal ilerlemenin temel dinamiğini de ortaya koyuyor: Daima milletin sevgi ve güvenine dayanmak, güç ve meşruiyeti milletten almak… Dünya için de aynı şeyi söyleyebiliriz rahatlıkla” dedi.

“DEMOKRASİ, ADALET VE YATIRIM”

İstanbul’da inşa ettikleri belediyecilik modelinin üç kavram üzerinde yükseldiğini anlatan İmamoğlu, “Demokrasi, adalet ve yatırım. Demokrasi çünkü, yerel demokrasi, bir arada yaşamanın ahlaki ve manevi çimentosudur. İnsani gelişmenin ve yaşam kalitesinin yapıtaşıdır. Adalet çünkü, bir şehirde sürdürebilir şekilde huzuru, barışı ve dayanışmayı sağlamanın tek yoludur. Yatırım çünkü, bir şehirdeki toplumsal ve ekonomik kalkınmanın itici gücüdür ve mutlaka insani, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir perspektife sahip olmalıdır. İstanbul’u adil, yeşil ve yaratıcı bir kent yapma hedefimize ancak daha fazla demokrasi, daha fazla sosyal adalet ve daha fazla yatırımla ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

“YATIRIM CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMENİN ARACIDIR”

İBB’nin tüm yatırımlarının akılcı, şeffaf, katılımcı bir şekilde sadece kamu yararını gözetilerek yapıldığını vurgulayan Ekrem İmamoğlu, “Yatırım bizim için; İstanbul’un yaratıcılık ve yenilikçilik ekosistemini güçlendirmenin bir aracıdır. İstanbul’un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini destekleyerek ve koruyarak artırmanın bir aracıdır. İstanbul’un yerel değerlerinin çeşitliliğini, renkliliğini ve kapsayıcılığını artırarak, ulusal ve uluslararası zeminlerde emsal gösterilmesini sağlamanın bir aracıdır. İstanbul’u her alanda daha da güçlü bir cazibe merkezine dönüştürmenin aracıdır” dedi.

“BÜTÇEMİZİ İKİ KATINA ÇIKARDIK”

Tüm olumsuz ekonomik şartlara rağmen İBB bütçesinin bereketli bir bütçe olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Tam da bu nedenle 2023 yatırım bütçemizi, 2022 yılına kıyasla yüzde 99 oranında artırarak iki katına çıkardık” diye konuştu. Ekonomik sistemin ekosistem üzerindeki tahrip edici etkisinden bahseden İmamoğlu, “Yeşil çözümü sağlamanın peşindeyiz. Yeşil çözüm; ekosistemin dengesini gözeten, yeşil büyümeyi hedefleyen, çevresel sürdürülebilirliği esas alan, iklim değişikliği ile mücadeleyi önceleyen ekonomi politikalarının uygulanmasıyla sağlanabilir. Büyüme politikalarımızın Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı esas alması ve buna uyum sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bizim ‘Adil İstanbul’ vizyonumuz öncelikle bu şehrin tüm imkanlarının 16 milyon İstanbulluya eşit ve adil dağıtılmasına; eğitim, sağlık, kültür, barınma, gıda hakkı gibi temel hakların güvence altına alınmasına dayalıdır. Bu yolda çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Daha fazla demokrasi, daha fazla adalet ve daha fazla yatırımla, İstanbul 2050 vizyonunu gerçekleştirmeye doğru her yıl büyük adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“2023 SEÇİMLERİ DÖNÜM NOKTASI OLACAK”

2023 seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını kaydeden İmamoğlu, “Yaklaşan seçimlerde vatandaşlarımız önemli bir karar verecek. Bu karar, 200 yılı aşkın bir süredir hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasi mücadelelerine sahne olan bu coğrafyada yeni başlangıçlara neden olacak. Biz bu coğrafyada barışın, kardeşliğin, toplumsal birliğin ve demokrasinin kazanması için elimizden gelen tüm güçle çalışacağız. Ve inanıyorum ki, tüm dünyaya ilham kaynağı olacak bir sonucu ve demokrasi şölenini birlikte kutlayacağız” dedi.

“B40 BÜYÜYOR”

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırının sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı endişeye sürüklediğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Terör gerçeğine rağmen, bu şehirde insanlar, teröristlerin emellerine geçit vermek ve günlük hayatlarını özgürce sürdürme haklarından vazgeçmek istemiyor. Aynen diğer metropollerde yaşayan insanlar gibi… Terör sorunu, göç ve mülteci sorunları ve çevre sorunu gibi pek çok konuda, ülkeler ve toplumlar arası işbirliğini geliştirmenin bizi çok daha hızlı ve doğru bir şekilde hedefe götüreceğini gayet iyi biliyoruz. Bu maksatla kentler arasında kurduğumuz bölgesel işbirliği ve dayanışma ağımız, B40’ın kuruluşundan üzerinden henüz bir yıl geçmeden iki katı kadar büyümüş olmasından duyduğum memnuniyeti de dile getirmek isterim.”

İmamoğlu, 23 şehrin inisiyatifiyle geçen yılın Kasım ayında kurulan B40 ağındaki ülke sayısının yeni katılımlarda 50’nin üzerine çıkacağını söyledi.