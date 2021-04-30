İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mayıs ayında kira almayacaklarını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada mayıs ayında kira almayacaklarını bildirdi. İmamoğlu açıklamasında, "İBB olarak kiracılarımıza bir müjde vermek istiyorum. Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan Mayıs ayında kira almama kararı aldık. İBB ile kira sözleşmesi olan tüm işletmeler bu haktan yararlanacaktır" dedi.

İşte İmamoğlu'nun o açıklaması: