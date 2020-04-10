İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları;

"Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul’da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır.

İMAMOĞLU’NDAN İKİNCİ AÇIKLAMA

İBB Başkanı yaptığı ikinci açıklamada ise şunları söyledi:

11 Nisan Cumartesi itibariyle İBB'nin tüm hizmetleri sokağa çıkma serbestisi olanlar için devam edecek. Halk Ekmek ve Hamidiye Su %100 üretime geçti. İBB, tüm İstanbul'un gıda ihtiyacına yetecek kapasitededir. Halkımız sakin olsun ve güvende hissetsin. Lütfen herkes evine dönsün.

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