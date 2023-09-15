İBB Beykoz sahilinin 40 yıllık alt yapı sorununu çözdü

Beykoz sahilinde yılların ihmali olan çok önemli alt yapı sorunları çözüldü. Boğaz’a akan atık suları arıtma tesisine ileten, yağmur suyu hattını ayırarak su baskınlarının önüne geçen çevre yatırımı tamamlandı. Sık sık arızalanan ana su isale hattının yenileme çalışmalarının ise 8 Ekim Pazar günü tamamlanması hedefleniyor. Çalışma nedeniyle İETT de geçici güzergahta hizmet veriyor. Otobüsün geçmediği duraklarda ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, Beykoz’da yıllardır bekleyen alt yapı sorununu çözecek önemli bir çevre yatırımına imza atıyor. “Beykoz Merkez Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi Atık su ve Yağmur suyu” çalışmasının imalatlarına 21 Temmuz’da başlandı.

Çalışma ile Merkez ve Yalıköy mahallelerinden İstanbul Boğazı’na açıktan akan atık sular, kanalizasyon sistemine alınarak Paşabahçe Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletildi. Atık sulardan ayrılan yağmur suları da Marmara Denizi’ne ulaştırılmaya başlandı.

YÜZÜLEBİLİR KRİTERLERDE BİR BOĞAZ İÇİN…

Atık su ve yağmur suyu imalatlarıyla her gün Beykoz sahilinin 11 noktasından Boğaza karışan 28 bin 253 metreküp atık su arıtma sistemine alındı. İş kapsamında Beykoz sahil yoluna toplam 895 metre atık su hattı, 115 metre yağmursuyu hattı döşendi. Ayrıca 600 mm iç çapında 470 metre atık su hattı ile atık su parsel bağlantıları, 600 mm iç çapında 115 metre yağmur suyu hattı imalatı ve yağmursuyu ızgara imalatları tamamlandı.

Yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen önemli sorunun çözülmesi ile İstanbul Boğazı’na atık su tamamen engellenmiş oldu. Karışık çalışan hatların ayrıştırılması ile bölgede yoğun yağışlarda yaşanan atık su ve yağmur suyu baskınlarının da önüne geçilmiş oldu. Deniz suyunun da yakın zamanda yüzülebilecek temizlik değerlerine erişmesi ve Beykoz sahillerinden güvenle denize girilebilmesinin mümkün hale gelmesi bekleniyor.

SU İSALE HATTI DA YENİLENİYOR

Proje kapsamında; önemli bir yol güzergahı olan sahil caddesinin ileriki yıllarda tekrar tekrar kazılarak bölge halkının mağdur edilmemesi amacıyla içme suyu hattının yenilenmesi çalışmalarına da hızla başlandı.

İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Elmalı İçme Suyu Arıtma Tesisi Beykoz Ana İsale Hattının ömrünü tamamlayan ve sık arıza veren kısımları da yenileniyor. Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi güzergâhından geçen içme suyu ana isale hattının 580 metrelik kısmı 800 mm çelik boru olarak yenilenmeye başladı. Bugüne kadar 170 metrelik bölümü tamamlanan işin 8 Ekim 2023 Pazar günü ne kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İETT GEÇİCİ GÜZERGAHTA HİZMET VERİYOR

Çalışma nedeniyle Beykoz Merkez Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi trafiğe kapalı olduğundan; İETT otobüsleri geçici olarak Akbaba Caddesi - Gümüş Suyu Mahallesi durakları arasında hizmet veremiyor.

Araçlar Beykoz yönünde; Saip Molla Caddesi’nden sağa dönerek Çukurçayır Caddesi - Köy Önü Caddesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi – Soğuksu Beykoz Konakları ışıklardan sola bağlanıyor. Yeni Riva Yolu - Elmalı Caddesi Kaymakdonduran’dan Akbaba Caddesi’ne doğru çalışıyor.

Gümüşsuyu – Akbaba durakları arasındaki yolcular için; Elmalı - Akbaba Caddesi – Çifteçınarlar Ortaçeşme - Kundura Fabrikası durakları arasında ve Sultaniye - Beykoz durakları arasında 15 dakikada bir ücretsiz ring araçları hizmet veriyor.