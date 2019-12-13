İBB borçlarına Osmanlı benzetmesi: ''AKP'nin borçlarını biz ödeyeceğiz''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Aralık ayı toplantıları bütçe görüşmeleri ile sürdü. Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında Saraçhane binasında gerçekleştirilen oturumda Ekrem İmamoğlu, yatırım ve hizmetler ile İBB’nin gelecek vizyonuna ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, 26 Haziranda İBB yönetimini ağır bir borç yükü altında ve duran yatırımlarla devraldıklarını belirterek, “Kucağımızda vadesi geçmiş yaklaşık olarak 6 milyar liralık bir borcu teslim alarak işe başladık. Personelimizin maaşlarını ödeyecek paramız yoktu kasada. Yılsonuna kadar bizden önceki yönetimin yaptığı bütçeye göre 7,9 milyar liralık bir büyük bütçe açığı devraldık. Yani 6 milyar liralık vadesi geçmiş borç, artı sene sonuna kadar da yaklaşık 8 milyar lira daha para ihtiyacı. Toplamda 14 milyarlık bir bütçe açığı devraldık. Son 6 ayda biz bu 14 milyar liralık açığı yönettik. Ekonomi daraldığı için vatandaşın, şirketlerin geliri ve dolayısıyla vergisi düşmüş. Yani İBB’nin ve bağlı şirketlerinin gelirlerinde de ciddi bir gerileme yaşanmış. Bunu yönetirken de bakın, Aralık ayı sonuna yaklaştık; ama bizim vadesi geçmiş borçlarımız artmadı. Vadesi geçmiş borçlarımız hala devraldığımız 5,8 milyar lira seviyesinde. Üstelik devlete ödenen vergiler ve eski yönetimden kalma borçları ödediğimiz halde bu konuda çok büyük bir başarı elde ettik! Peki neler yaptık? Nasıl başardık?” diye konuştu.

‘İSRAFA SON VERDİK’

Öncelikle tasarruf ettiklerini, gereksiz bazı işleri yapmadıklarını ya da ötelediklerini, yatırımları da planlananın çok altında fiyatlarla gerçekleştirme başarısı gösterdiklerini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Yani israfa son verdik. Daha da yapacağız. Unutmayın, bu yıl yapılan hiçbir işi biz planlamadık. Bizden önceki yönetim planladı. Biz sadece onların planladıklarını, onların inisiyatif ve önceliklerine göre yol alınmış işleri yönettik. Özetle biz 7,9 milyar liralık bütçe açığını 4,7 milyar TL’ye indirdik. Sadece 6 ayda ve bizden önceki yönetimin planladığı, kucağımızda bulduğumuz bütçeden 3,2 milyar lira tasarruf sağladık. İYasal ödemelerimizin tamamını yapıyoruz. Personelimizin ödemelerini zamanında yapıyoruz. Sosyal hizmetler alanında yeni projeler başlatıyoruz. Kent yoksulluğu ile mücadele alanında bu ilk altı ayda bile yeni projelere bütçe ayırabildik. Sosyal yardımlar gibi, kreşler gibi, Halk Süt projesi gibi, 30.000 üniversiteliye destek gibi pek çok yeni destek paketi başlatabildik. Bütün bunları yaptık biz!”

‘İHALEYE BİLE GİREMEYEN İŞTİRAKLER KÂRA GEÇTİ’

İBB iştiraklerinin 23,5 milyar lira öngörülen bütçesinin de yüzde 15 daralmayla 20,5 milyar lira olarak gerçekleştiğine dikkat çeken İmamoğlu, göreve geldiklerinde İSTAÇ İSPER, İSGÜVEN, SPOR İSTANBUL gibi birçok şirketin borç yükü altında hareket edemez ve vergi borçları nedeniyle kendi alanlarındaki İBB ihalelerine dahi giremez durumda olduğunu vurguladı.

Bu şirketlerin vergi borçlarının büyük bölümünü ödediklerini, bir bölümünü yeniden yapılandırdıklarını ifade eden İmamoğlu, “İlk 6 ayda iştiraklerdeki bu fotoğrafı tersine çevirdik. Bu çok büyük başarı. Hizmette devamlılığı sağladık. İGDAŞ hariç iştiraklerimizde yaklaşık 600 milyonluk fark yarattık, İGDAŞ ile birlikte 900 milyon lira gibi bir kâr ile bu yılı kapatıyoruz. Önümüzdeki sene bunu en az iki katına çıkaracağız” dedi.

‘ASIL PERFORMANSIMIZI BUNDAN SONRA GÖRECEKSİNİZ!’

İSKİ’de maliyet artışlarına İBB Meclisi’nin su fiyatı düzenlemesine ‘Hayır’ diyerek kendilerini kısıtladığını hatırlatan İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, “Ona rağmen İSKİ’de de yatırımlara devam ediyoruz. Göreceksiniz önümüzdeki yıl İSKİ’de de finansal anlamda başarılı sonuçlar elde edeceğiz. İETT’de yine aynı şekilde halka destek ve indirimleri İBB sübvanse ediyor. Bizim asıl performansımız bundan sonra görülecek. Yani 2020 yılı ve sonrasında 16 milyon İstanbullu, adil ve hakkaniyetli bir yönetim nasıl bütçe planlıyor ve yönetiyor, şahit olacak. 2020’de hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, hedeflerini ise “2020-2024 Stratejik Planı’nın anlaşılmaz rakamlardan ibaret, uygulamada karşılığı olmayan sayfalar yığını olmasını kesinlikle istemiyoruz. 2024 yılına kadar afet öncelikli riskli alanların tamamını tespit etmiş olacağız. Kentsel dönüşüm projelendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplam proje sayısını 44’e çıkaracağız. Raylı sistem taşımacılığının toplu ulaşım içindeki payını yüzde 20,6’dan yüzde 30’a çıkaracağız. Yapımı tamamlanan otopark araç kapasitesini 100 bin yeni otopark yaparak 94.471’den 194 bin 471’e çıkaracağız. Kişi başına düşen aktif yeşil alan oranını 7,04 metrekareden 9,04 metrekareye çıkaracağız. Toplam yeşil alan miktarını 30 milyon 872 bin 55 metrekare artıracağız. Yıllık verilen sosyal hizmet sayısını ise 822 bin 162 adetten 2 milyon 552 bin 710 adete çıkaracağız. Bütünüyle vatandaşı dinleyerek, anlayarak, hazırlanan bu stratejik planla, İstanbul’un huzuruna, mutluluğuna giden yolda hep birlikte yürüyeceğiz.” sözleri ile aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde bütçe görüşmelerinde söz alan İBB CHP Meclis Grup sözcüsü Tarık Balyalı, “Osmanlı’nın borcunu genç Türkiye Cumhuriyeti ödemişti, AK Parti’nin borçlarını da biz ödeyeceğiz” dedi.