İBB çalışmaları genişletti; İstanbul’daki hasarlı bina tespitinde yeni karar

İstanbul’da depreme karşı riskli kabul edilen 2000 yılından önce yapılmış binalar için İBB’nin ücretsiz olarak yaptığı hızlı tarama testinin kapsamı, 6 Şubat depremlerinde çok sayıda yeni binanın da yıkılması nedeniyle genişletildi.

10 kenti yıkan 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'da talep patlaması yaşanan İBB'nin ücretsiz hızlı bina taraması çalışmalarında önemli bir değişiklik yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından “İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz” paylaşımında bulundu.

Binalarını teste sokmak isteyenlerin “https://binatespiti.ibb.istanbul” adresi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

YENİ TEST YÖNTEMİ GELİŞTİRİLDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, geçtiğimiz günlerde hızlı tarama testleriyle ilgili düzenlediği bilgilendirme toplantısında 2000 sonrası yapılan binalarla ilgili yaptıkları hazırlıkları anlatmıştı.

Kahramanmaraş depremlerinde, 2000 yılından sonra yapılmış yeni binaların da yıkıldığına dikkat çeken Gökce şöyle konuştu:

2000 yılı sonrasında yapılan bina başvurularını bugüne kadar değerlendirmeye almamıştık. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve en son yaşadığımız depremler bize 2000 sonrasındaki yapılara ilişkin de başvurulara almak için hazırlık yapmayı ödev olarak verdi.

Bu hazırlığı yapıyoruz çünkü 1999 öncesi yapılan yapılarla, 2000 sonrası yapılan yapılar arasında teknik olarak da bazı beton kalitesi açısından farklılık var.

Yeni bir analiz sürecini, teknik üniversiteyle beraber çalışıyoruz ve çok kısa bir süre sonra 2000 sonrasındaki yapılara ilişkin de hızlı taramaya başlayacağız” demişti. Söz konusu test hazırlıkları tamamlandı ve başvurular alınmaya başlandı.

Gökce, bugüne dek hızlı taramaya sadece mal sahiplerinin başvurduğunu ancak gelen talepler doğrultusunda kiracılardan da artık başvuru almaya başlayacaklarını açıklamıştı.