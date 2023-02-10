İBB deprem bölgesi için seferber

İBB, Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) merkezli iki büyük depremin ardından AFAD koordinasyonunda Hatay’daki deprem yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. İBB’nin 10 Şubat (bugün) itibariyle çalışmalarından başlıklar şöyle;

İBB, Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) merkezli iki büyük depremin ardından AFAD koordinasyonunda Hatay’daki deprem yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. İBB’nin 10 Şubat (bugün) itibariyle çalışmalarından başlıklar şöyle; İBB halihazırda; 136 personel, 687 iş makinesi ve hizmet aracı ile bölgede.

Arama kurtarma çalışmalarıyla 444 kişi enkazdan canlı olarak kurtarıldı.

Samandağ ve İskenderun’da iki ayrı lojistik merkezi kuruluyor.

Günlük 6.000 kişi yemek kapasiteli yemek tırı ile 15.000 ekmek kapasiteli mobil fırın hizmet veriyor.

51 tır Pet Su Hamidiye bölgeye sevk edildi, su sevkiyatı devam edecek.

2 milyon adet Akdeniz tipi ekmek gönderildi. Ekmek sevkiyatı da her gün devam edecek.

İBB, glütensiz ekmekleri de dernekler aracılığı ile afet bölgesine gönderiyor.

İBB Yardım Kampanyası ile 2 milyonun üzerinde ihtiyaç ürünü bağışı teslim alındı. Toplanan yardımlar 121 tır ile bölgeye sevk edildi. Akşam saatlerine kadar 20 tırın daha sevk edilmesi planlanıyor. 140 kabin mobil tuvalet, 42 adet mobil duş toplam 26 konteyner kurulumları sağlanıyor.

10 noktada Wi-Fi hizmeti başladı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olduğu lokasyona 2 uydu internet kurulumu da yapılırken, kentte 50 Wi-Fi noktası kurulumu hedefleniyor.

45 kişilik kent temizlik ekibi ve 10 adet İstaç temizlik aracı yola çıkıyor.

Her biri 1.200 kişiye konaklama imkanı sağlayacak İBB bünyesindeki 2 İDO gemisinin bölgeye gönderilmesi çalışması başladı.

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde psikologlardan oluşan bir ekibi ‘Psikolojik Destek’ çalışmaları için bölgeye gönderecek.

Sağlık malzemelerini taşıyan tır ve ekipler deprem bölgesine ulaştı.

Deprem bölgesindeki çeşitli illerden yaralı ve hastalar, İstanbul’daki hastanelerde tedavi edilmek üzere Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarla Atatürk Havalimanına naklediliyor.

İBB, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi tarafından yönetilen bu süreçte, acil ambulanslarıyla yaralı ve hastaların uçaktan alınarak belirlenen hastanelere naklini sağlıyor.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro hattı 24 saat işletme formatına geçirildi.

Geçici konaklama alanı için 1.000 çadır kurulumu başladı