İBB, deprem riskine karşı köprüleri güçlendiriyor

İBB, deprem riskine karşı kent genelindeki altyapıyı güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla köprü güçlendirme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında, toplam 22 köprüde güçlendirme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Hâlihazırda 5 köprüde çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki köprüleri depreme karşı güçlendirme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında, betonarme iyileştirmeler, çelik donatı eklemeleri ve sismik güçlendirme uygulamalarıyla köprülerin uzun ömürlü hale getirilmesi sağlanıyor.

KENT GENELİNDE 22 KÖPRÜ GÜÇLENDİRİLECEK

Avrupa ve Anadolu yakasında devam edecek çalışmalar kapsamında toplam 22 köprüde güçlendirme çalışmaları yapılacak. Avrupa Yakası’nda toplam 9 köprüde güçlendirme çalışmaları planlanıyor. Çalışmaların başladığı Esenler Dumlupınar Caddesi Ayvalı Dere Araç Üst Geçidi yanı Köprüsü'nde yapısal dayanıklılığı artırıcı çalışmalar etaplar halinde devam ediyor.

YENİ TAŞIYICI SİSTEM VE SİSMİK GÜÇLENDİRME YAPILIYOR

Anadolu Yakası’nda ise 13 köprüde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Kartal Adnan Kahveci Bulvarı - D-100 Karayolu Kesişimi Köprüsü, Kadıköy Göztepe Şair Arşi Köprüsü, Kartal D-100 Cevizli Kavşağı Köprüsü ve Kadıköy D-100 Göztepe Kavşağı Köprüsü olmak üzere 4 köprüde çalışmalar başladı. Köprülerde yeni taşıyıcı sistemler kuruluyor, sismik güçlendirme yapılıyor ve yaya güvenliği artırılıyor.

ÇALIŞMALAR ETAPLAR HALİNDE YÜRÜTÜLEREK TRAFİĞE ETKİSİ AZALTILIYOR

Köprü güçlendirme çalışmaları, İstanbul’un önemli ulaşım akslarında gerçekleştirildiği için trafik akışına etkisi minimum seviyede tutulmaya çalışılıyor. Çalışmaların planlı bir şekilde ilerlemesi için etaplar halinde uygulanarak araç ve yaya trafiğinde aksamalar en aza indiriliyor. Güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla İstanbul’un ulaşım altyapısı daha güvenli ve dayanıklı hale gelecek.