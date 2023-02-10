İBB depremzedelerin evi olacak feribotların hazırlığını tamamlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Hatay İskenderun’daki afetzedeler için konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye konularına yardımcı olacak geminin yüklemesine başlandı. İlk olarak yola çıkacak olan 1.200 kişi kapasiteli Orhangazi Gemisi, afet bölgesinde bir nebze de olsa barınma sorunu ve pek ihtiyaca çözüm olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Hatay İskenderun’daki afetzedeler için konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye konularına yardımcı olacak geminin yüklemesine başlandı. İlk olarak yola çıkacak olan 1.200 kişi kapasiteli Orhangazi Gemisi, afet bölgesinde bir nebze de olsa barınma sorunu ve pek ihtiyaca çözüm olacak. İçinde sıcak yemek için mutfak, barınma alanları, revir, psikolojik danışma odaları, çocuklar için oyun alanları bulunan feribot İBB merkezlerinde toplanan yardım malzemeleri ile 109 personel ile yola çıkacak.

İBB, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, afetzedelere destek olmak ve yaraları sarmak için her biri 1.200 yolcu kapasiteli 2 feribotlarını yola çıkartıyor. Sabah saatlerinde Hatay İskenderun’a doğru yola çıkacak feribotlara yardım kolilerinin yüklenmesi yapılıyor. Önceliği konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye konularına yardımcı olmak olan feribotların içerisinde vatandaşlar için yaşam ve barınma alanı, duş ve tuvaletlerin yanı sıra; 3 öğün bin 200 kişilik yemek çıkartabilecek mutfak, revir ve psikolojik danışma odaları, bir tanker yakıt yer alıyor. Öte yandan gemi içerisinde afetten etkilenen çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu. Gemide, mürettebat, sağlık personeli, psikolog, şoför, mutfak personeli, güvenlik personeli ve kreş öğretmeni ile toplam 109 personel afetzedelere destek olacak.

Cumartesi sabahı yola çıkacak feribotlar, 25-30 saat sürecek yolculuğun sonunda İskenderun’a varması bekleniyor. Feribotlar milyonlarca insanın etkilendiği depreme yara bandı olacak.