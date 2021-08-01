İBB Doğa Kampı'na kayıtlar devam ediyor

İBB tarafından 9-15 yaş arası çocuklar için düzenlenen Doğa Kampı heyecanlı, eğlenceli ve eğitici birçok etkinlikle devam ediyor. Beşinci hafta faaliyetleri için kayıtların alındığı kamp, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek özel programla sona erecek.

Çocukların birbirleriyle kaynaşmaları, sosyalleşmeleri; erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazanmaları amacıyla düzenlenen İBB Doğa Kampı’nda dört hafta geride kaldı. Kampın yeni dönem kayıtları da event.spor.istanbul adresinde devam ediyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile SPOR İSTANBUL iş birliğinde, Çekmeköy Nişantepe Orman Park’ta düzenlenen kamp renkli görüntülere sahne oluyor.

SPOR VE EĞİTİM BİR ARADA

Çocuklar kamp boyunca tırmanma, oryantiring, bisiklete binme, atletizm ve okçuluk gibi sportif etkinliklere katılıyor. Sporun yanı sıra sağlıklı beslenme; bitkilerle ilgili ekim, dikim ve bakım bilgilerinin verildiği ekolojik atölye; sanat atölyesi, acil durumlarda hayati önem taşıyan ilk yardım ve müdahale eğitimi; deprem başta olmak üzere sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı alınması gereken önlemlerin, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı afetten korunma eğitimleri de kamp boyunca gerçekleştirilen eğitici ve öğretici etkinlikler arasında yer alıyor.

DOĞADA YAŞAMANIN VE KAMP YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Etkinlikler arasında çocuklara doğada yaşamla ilgili bilgiler de veriliyor. Kampta kaldıkları süre içinde çocuklar temel izcilik, çadır kurma ve toplama, ateş yakma, ip ve halat bağlama gibi konularda doğada kamp yapmanın inceliklerini öğreniyor.

HEYECAN DOLU PARKURLAR

Kampın en keyifli bölümü ise ipli macera parkı ve survivor pakuru. Güvenlik önlemlerinin eksiksiz olarak uygulandığı ipli macera parkında çocuklar zorlu parkuru geçerken hem heyecanlanıyor hem de oldukça keyifli anlar yaşıyor. Survivor parkurunda ise önlerindeki engelleri aşan çocuklar birbirleriyle yarışıyor.

İLK 4 HAFTADA BİN 700 KİŞİ KATILDI

Pazartesiden cumaya, konaklamasız olarak günü birlik gerçekleştirilen İBB Doğa Kampı için çocuklar istedikleri gün kadar kayıt olabiliyor. İlk dört haftada yaklaşık bin 700 çocuğun katıldığı kampa, 5 – 17 yaş arası özel çocuklar da kayıt olabiliyor.