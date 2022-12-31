İBB duyurdu: 1 Ocak'ta toplu ulaşım bedava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için sefer sayılarını sıklaştırdı. Metrobüs seferlerine 260 ek sefer ilave eden İBB, otobüslerde 13 ayrı hatta toplam 168 sefer düzenleyecek. Metrolarda ise gece boyu seferler kesintisiz devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi olası yoğunluğu göz önüne alarak toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı.

Buna göre yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 13 ayrı hatta 168 sefer düzenlenecek. Cumartesi gecesi saat 12 ile sabah 05 arasında 13 ayrı hatta normalde 57 olan sefer sayısı 168’e çıkarıldı. 15F Beykoz – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 130A Tuzla Kadıköy, 17 Pendik – Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi – Kadıköy, 16D Altkaynarca-Pendik-Kadıköy, 12A Üsküdar-Kadıköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir – Taksim, 89C Başakşehir – Taksim, 55T Gaziosmanpaşa - Taksim, 40 Rumelifeneri – Taksim, 25G Sarıyer – Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

METROBÜSE 260 EK SEFER

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak.T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2’ye kadar hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan Pazar sefer planına göre düzenlenecek.

ULAŞIM 1 OCAK PAZAR GÜNÜ BEDAVA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve milli bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. Buna göre yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Pazar günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

DARÜLACEZE SAKİNLERİNE YILBAŞI ETKİNLİĞİ

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, yılbaşını Darülaceze sakinleriyle beraber karşılayacak. Konuyla ilgili bilgi veren İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, “İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü bünyesinde, hayatını sürdüren yaş almış bireylerimizin, kendilerini daha değerli hissetmeleri, yaşam kalitelerini arttırmaları ve aktif yaşlanmalarına bir nebzede olsa katkı sağlamak amacıyla, ikram ve müzik dinletisi eşliğinde ‘Yılbaşı Etkinliği’ düzenliyoruz” dedi.