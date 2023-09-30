İBB duyurdu: Bisiklet turu için Pazar sabahı İstanbul'da bu yollar trafiğe kapanacak

15 ülkeden 147 sporcunun, 21 ayrı takım halinde yarıştığı ‘Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu’nun (Tour of Istanbul) final etabı yarın gerçekleştirilecek. Yarış kapsamında, pazar sabahı bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 07.00 ila 12.30 saatlerinde arasında kapanacak yollar, kademeli olarak açılacak. Bu süre içinde sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu’nun 4’üncü ve son etabı yarın gerçekleştirilecek. Yarışın startı Sultanahmet meydanından verilecek. Sirkeci, Galata Köprüsü, Beşiktaş Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı, Yıldız yokuşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Fenerbahçe Atatürk Stadyumu üzerinden Bağdat Caddesi’ne geçecek sporcular, Caddebostan Çetin Emeç Bulvarı’nda yarışı tamamlayacak. Toplam 92.9 km’lik güzergah, yarışın sona ereceği 12.30’a kadar kademeli olarak trafiğe açılacak.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

Buna göre sabah saat 07.00’den itibaren trafiğe kapanacak yollar şöyle;

Sabah 07.00 itibariyle Sultanahmet Meydanı, Keneddy Caddesi, Galata Köprüsü-Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş Barbaros Bulvarı, 15. Temmuz Şehitler Köprüsü, Kızıltoprak-Fenerbahçe Atatürk Stadyumu, Caddebostan, Bağdat Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı’nın ilişkili yolları istikameti yarış sebebiyle kapalı olacak. Güzergah geçişlerin ardından kademeli olarak açılacak.

TAHMİNİ TRAFİĞE AÇILIŞ SAATLERİ