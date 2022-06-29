İBB duyurdu: Denizin şehrinden denizcilik şenlikleri

İki kıtanın Boğaz’da buluştuğu, Karadeniz’le Marmara’nın birleştiği, kadim deniz şehri İstanbul, İBB’nin organizasyonu ‘Denizcilik Şenlikleri’ ile maviyle olan bağını yeniden güçlendirecek. Plajlar, sahiller ve meydanlar, 1-3 Temmuz arasında 135 muhteşem etkinliğe ev sahipliği yapacak. Söyleşiler, sergiler, konserler, geziler ve atölyeler deniz tutkusuyla dolup taşacak. Kentin kıyıları yağlı direk yarışlarından plaj futbolu ve voleyboluna kadar pek çok renkli aktiviteye sahne olacak.

Bandırma Vapurunun bağımsızlık yolculuğuna çıktığı ana, denizlerini kontrol edebilen, limanlarını kendisi işletebilen bağımsız bir ülkenin doğuşuna şahitlik eden İstanbul, o büyük başarıyı ‘Denizcilik Şenlikleri’ ile kutlayacak. Denizcilik ve Kabotaj Bayramında, halkın geniş katılımıyla, bugüne kadarki en büyük organizasyon yapılacak. 1-2-3 Temmuz tarihlerinde 35 farklı noktada, 34 konser, 26 söyleşi, spor aktiviteleri, dans gösterileri atölyeler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 1,2 ve 3 Temmuz 2022 tarihlerindeki şenliklerde İstanbullular unutulmaz üç gün yaşayacak. Tüm İstanbulluların davetli olduğu etkinliklerde Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kartal, Büyükada, Küçükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Üsküdar, Tuzla, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şile ve Beykoz toplamda 135 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İMAMOĞLU CADDEBOSTAN’DA İSTANBULLULARLA BULUŞACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugüne kadarki en geniş organizasyonla kutlanacak şenliklerin renkli adreslerinden Caddebostan’da İstanbullularla buluşacak. İmamoğlu, 1 Temmuz’da özel gösterilerin düzenleneceği programa saat 17.00’de katılacak.

SAHİL KONSERLERİ

Farklı tarzda sanatçıların sahne alacağı şenliklerde, şehrin farklı noktalarında 34 konser düzenlenecek. İstanbul yepyeni bir açık hava mekanı Festival Park Kadıköy, 1 Temmuz’da Ayhan Sicimoğlu Ve Latin All Stars konserine ev sahipliği yapacak. Livaneli Orkestrası, İkilem, TNK Ve Rumeli Orhan Kemal’in aralarında olduğu sanatçılar Haliç, Ortaköy, Sarıyer ve Bebek gibi şehrin sahil noktalarında dinleyenleri keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

PLAJLAR SPORLA HAREKETLENECEK

İstanbullular, plajlarda spora ve eğlenceye doyacak. Şehrin kuzeyinden güneyine kadar en sevilen plajlarında renkli aktiviteler düzenlenecek. Caddebostan, Güneş, Menekşe, Karaburun, Yeniköy, Yalıköy ve Kısırkaya plajları, yağlı direk yarışması, plaj futbolu, plaj voleybolu ve su topu yarışlarına ev sahipliği yapacak.

MALTEPE’DE SU SPORLARI FESTİVALİ

İBB iştiraki Spor İstanbul, ‘Denizcilik Şenlikleri’ kapsamında Su Sporları Festivali düzenleyecek. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, rekabet dolu müsabakalara sahne olacak. Dev etkinlikte sporcular; yüzme, aquatlon, modern pentatlon, su topu ve gece yüzme yarışlarında mücadele edecek. Festival, Cuma günü 10.00-19.00 arası yapılacak su topu karşılaşmalarıyla başlayacak. Üç gün boyunca 4 farklı branşta gerçekleştirilecek spor etkinlikleriyle devam edecek.

SÖYLEŞİLERDE DENİZCİLİK KONUŞULACAK

‘Denizcilik Şenlikleri’nde eğlenceli aktivitelerin yanı sıra şehrin denizcilik kültürü ve birikimi de söyleşi ve atölyelerde anlatılacak. Söyleşilerde spor, edebiyat, iklim değişikliği konuları, İstanbul’un denizle ilişkisi bağlamında ele alınacak. Atölyelerde halat yapımı, taş boyama ve ağ örme deneyimlenecek.

Sergi, dans gösterileri ve gezilerin mavilikle iç içe 3 gün yaşatacağı‘ Denizcilik Şenlikleri’ne dileyen İstanbullar ücretsiz olarak katılabilecek. Detaylı programa https://kultursanat.istanbul/denizin-sehrinden-denizcilik-senlikleri/ adresinden ulaşılabilir.