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İBB duyurdu: İmamoğlu ABD'ye gitmeyecek!

İBB duyurdu: İmamoğlu ABD'ye gitmeyecek!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, pandemi döneminde başlattığı “Askıda Fatura” projesiyle 2021-2022 yılı MayorsChallenge Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nda kazandığı ödül dolayısıyla konuşmacı olduğu CityLab2023 toplantısı için New York’a gitmekten vazgeçtiği bildirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminde başlattığı “Askıda Fatura” projesiyle 2021-2022 yılı #MayorsChallenge Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nda kazandığı ödül için ABD’nin New york kentinde düzenlenen #CityLab2023 toplantısına giderek bir konuşma yapacaktı.

Ancak İmamoğlu'nun, İsrail ile Filistin arasında başlayan savaş ortamı nedeniyle ABD'ye gitmekten vazgeçtiği bildirildi.

İmamoğlu'nun 18 Ekim'de konuşmacı olduğu toplantıda New York’un 108. Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg, Bloomberg LP ve Bloomberg Philanthropies Kurucusu Vishaan Chakrabarti, Huşunun Yeni Bilimi kitabının yazarı Dacher Keltner, Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı ve Eski Louisiana Belediye Başkanı Mitch Landrieu, New Orleans, Louisiana eski belediye başkanı; Cities United (Birleşik Şehirler) İcra Direktörü Anthony Smith da birer konuşma yapacaktı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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