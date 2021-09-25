İBB duyurdu: ''Taksi projesini 9. kez sunacağız''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İstanbul taksi için el kaldırıyor" sloganıyla UKOME toplantısında yeni taksi modelini 9. kez sunacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da devam eden taksi problemi nedeniyle UKOME toplantısına yeni taksi modelini sunacaklarını açıkladı.

Kararı sosyal medyadan yayınladığı videoyla duyuran İBB, "Taksiler İstanbul'da 1990'lardan beri aynı sayıda. Yetersiz taksi sayısından, İstanbullunun eli havada. Şehrimizin taksi sorununu çözmek için, UKOME toplantısında yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz. İstanbul taksi için el kaldırıyor" ifadelerini kullandı.