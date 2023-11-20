İBB ekipleri 2 bin 921 ihbara müdahale etti

İstanbul’da dün başlayıp bugün de devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle farklı bölgelerde metrekareye 30 ila 82 kg aralığında yağış düştü. En fazla yağış Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe ve Sarıyer ilçelerinde kaydedildi. İBB ekipleri yağış süresince 5.449 personel, 2.135 araç ve iş makinesi ile il genelinde 24 saat esasına göre çalıştı.

AKOM'un tahminine göre bugün içerisinde fırtına (60-100km/s) ile birlikte görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde öğle saatlerine (16:00) kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapan soğuk ve yağışlı hava halen etkili olmaya devam ediyor. Sistem nedeni ile Cumartesi (dün) 14 dereceler civarındaki sıcaklıklar bugün 2 derecelere kadar gerilerken yağışlar sabah erken saatlerde (06:00) il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülüyor. Sabaha karşı Hadımköy civarına kar yağdı. İBB ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Cumartesi gününden itibaren etkili olan yağışlar neticesinde İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 82 kg aralığında yağış kaydedilirken, pazar sabah 09.00 itibariyle en fazla yağış Beykoz (82 kg/m2) , Ümraniye (72.2 kg/m2), Sancaktepe (70.3 kg/m2) ve Sarıyer (70 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.

2921 İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

Fırtına ve yağış nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmalarını gerçekleştirdi. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle dün sabah saatlerinden itibaren İBB komutalarına gelen 2.921 ihbara (su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi, tehlike arz eden parça vb.) İBB ekipleri tarafından müdahale edilirken, önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Hâlihazırda ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor.

HADIMKÖY’E KAR YAĞDI, TUZLAMA YAPILDI

İstanbul’da Hadımköy yolu ve Beykent bölgesinde son bir saat içerisinde hafif kar yağışı gerçekleşti. Buzlanma ihtimaline karşılık el ekipleriyle tuzlama yapıldı.

FIRTINAYA DİKKAT

Gün içerisinde fırtına (60-100km/s) ile birlikte görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde öğle saatlerine (16:00) kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

153 ÇÖZÜM MERKEZİNDE %98,1 CEVAPLAMA ORANI SAĞLANDI

Alo 153 Çözüm Merkezi’mize 18 Kasım 2023 tarihinde toplamda 23.389 çağrı geldi. Gelen çağrılardan 22.952 adeti %98,1 cevaplama oranı ile karşılandı. Çağrı yoğunluğu Ulaşım (7.914), İSKİ (7.109) , İstanbul Masası (3.471) şeklinde sıralandı.

İBB’DEN EVSİZ VATANDAŞLARA YUVA DESTEĞİ

İstanbul için verilen turuncu alarm sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşların fırtınadan zarar görmemesi için Kış Hizmetleri’ni başlattı.

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Zabıta, İtfaiye, Sosyal Hizmetler, Destek Hizmetleri, Emlak ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlıklarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen İBB Evsizlere Kış Hizmeti; sağlık hizmetlerinden sosyal desteğe, ulaşımdan barınmaya değin geniş yelpazede bir hizmet bütününü oluşturuyor. Hizmet kapsamında; evsiz vatandaşlar, soğuk havaya maruz kaldıkları yerlerden İBB Ekiplerince alınarak İBB Tesislerine getirildi. İBB ekiplerince kayıtları alındıktan sonra İBB Tesislerinde ağırlanmaya başlanan vatandaşlara pek çok destek sunuldu.