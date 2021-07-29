İBB ekipleri Manavgat’a hareket etti

İBB İtfaiyesi Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bugün hareket etti. AFAD’dan gelen destek talebinin ardından, AKOM’da toplanan İtfaiye Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, toplam 101 personel ve 14 araçla hazırlıklarını hızlıca tamamladı.

28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde, farklı noktalarda çıkan ve rüzgârınnetkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) birimleri de katılıyor.

İBB GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Orman yangınları haberi sonrası ivedilikle AKOM koordinasyonunda bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere “İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı”nda görevli birimlerden kurulan ekip, hazırda bekletildi. Yangının başlangıcından itibaren İBB, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul AFAD, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar ile yangının seyri ve durumu konusunda sürekli irtibat halinde kaldı.

Bugün, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen çağrı üzerine hazırda bekletilen; İtfaiye Daire Başkanlığından 99 personel, 13 araç ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından 2 personel bir araçtan oluşan yardım ekibi afet bölgesine gönderildi.

İMAMOĞLU “YANINIZDAYIZ” MESAJI VERMİŞTİ

Dün, Manavgat’tan gelen üzücü haberlerin ardından Başkan İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, “Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın hepimizi kaygılandırıyor. Bir an önce yangının kontrol altına alınmasını diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İBB olarak yanınızdayız” masajını yayınlamıştı.