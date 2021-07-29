  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İBB ekipleri Manavgat’a hareket etti

İBB ekipleri Manavgat’a hareket etti

İBB ekipleri Manavgat’a hareket etti

İBB İtfaiyesi Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bugün hareket etti. AFAD’dan gelen destek talebinin ardından, AKOM’da toplanan İtfaiye Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, toplam 101 personel ve 14 araçla hazırlıklarını hızlıca tamamladı.

     28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde, farklı noktalarda çıkan ve rüzgârınnetkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) birimleri de katılıyor.

   İBB GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

 Orman yangınları haberi sonrası ivedilikle AKOM koordinasyonunda bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere “İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı”nda görevli birimlerden kurulan ekip, hazırda bekletildi. Yangının başlangıcından itibaren İBB, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul AFAD, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar ile yangının seyri ve durumu konusunda sürekli irtibat halinde kaldı.

 Bugün, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen çağrı üzerine hazırda bekletilen; İtfaiye Daire Başkanlığından 99 personel, 13 araç ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından 2 personel bir araçtan oluşan yardım ekibi afet bölgesine gönderildi.

İMAMOĞLU “YANINIZDAYIZ” MESAJI VERMİŞTİ

 Dün, Manavgat’tan gelen üzücü haberlerin ardından Başkan İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, “Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın hepimizi kaygılandırıyor. Bir an önce yangının kontrol altına alınmasını diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İBB olarak yanınızdayız” masajını yayınlamıştı.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara uyuma! Türkiye'ye böyle sızıyorlar
FED'in faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
Kanııtlanamayan Kabataş yalanının mimarı Elif Çakır başörtüsünü çıkardı
Danıştay'dan büyük müjde! O vergi iptal edildi
Bülent Ersoy tanınmaz halde: Makyajsız görüntülendi
50'sine merdiven dayayan Tuğba Ekinci'den tatil pozları
Bir günde bine yakın hekim istifa etti
İstismardan hapis cezası alan sözde şeyhin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
İnanmayacaksınız ama hepsi yasak! İşte ülke ülke en garip yasaklar..
Ellerin kırılsın! İşkenceci babaya meydan dayağı