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İBB ekipleri önce Batu'ya ulaştı, sonra tüm ailesine

İBB ekipleri önce Batu'ya ulaştı, sonra tüm ailesine
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İBB, Türkiye’nin güney doğusunu etkileyen şiddetli depremin ardından personel, iş makinesi ve hizmet araçlarıyla Hatay’da arama kurtarma ve yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri, bugün öğle saatlerine doğru enkazdan 10 yaşındaki Batu Hüzmeli ve ailesini (baba Turgay Hüzmeli, anne Oya Hüzmeli ve ablası Sema Şahin) sağ kurtardı.

İBB ekiplerince ilk 3 günde 424 kişi kurtarıldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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