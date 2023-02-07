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İBB ekiplerinden İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale; yangın söndürüldü

İBB ekiplerinden İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale; yangın söndürüldü
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Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin ardından İBB ekipleri AFAD’ın yönlendirmesiyle eşleştirildiği Hatay’da yaraları sararken, İskenderun Limanı’ndaki yangına da müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen artçılar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkımın yanı sıra yangına da neden oldu.

Deprem sonrası Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, İskenderun Limanı'ndaki depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı. Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görüldü.

İskenderun’a ulaşan İBB İtfaiyesi, limanda devrilen konteynerlerde çıkan yangına müdahale etmeye başladı. İstanbul İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ve BOTAŞ’a ait söndürme araçlarının müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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