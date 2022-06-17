İBB Emirgan hep yeşil hep genç kalsın diye kolları sıvadı

Emirgan korusunun yeşil ve genç kalması için ne gerekiyorsa yapılıyor. İBB sorumluluğunu eksiksiz yerine getiriyor. 420 dönümlük kent içi orman vasfındaki koruda ölen ağaçlar kaldırılıp, yerine yenileri dikiliyor. Yıllardır yapılan bu işlem Emirgan Korusunun hep yeşil hep genç kalmasını sağlıyor. Tüm yapılan işlemler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna göre Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Koruma Komisyonlarının onayı ile gerçekleşiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü ekipleri, rüzgar, fırtına ve kar gibi doğanın normal yıkıcı etkilerinin yanında insan ve hava kirliliğinden kaynaklanan ağaç ölümlerine karşı kayıtsız kalmıyor. Mülkiyeti İBB’de olan ve aynı zamanda SİT alanı kabul edilen Emirgan Korusu’ndaki tüm çalışmalar, 6831 sayılı "Orman Kanunu"na göre hazırlanan amenajman planına yapılıyor.

BAKANLIK KOMİSYONUNUN ONAYIYLA GERÇEKLEŞİYOR

Orman idaresinin onayı bulunan bu planların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna göre Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Koruma Komisyonlarının onayı ile gerçekleşiyor. Emirgan’ın mevcut haliyle korunabilmesi ve buradaki doğal yapının sürdürülebilir olabilmesi için amenajman ( ormanda, kesilmesi gereken ölü ağaçların, doğal denge göz önüne alınarak düzenlenmesi işi) planların periyodik olarak yenilenmesine bağlıdır. Hem yasal gerekçeleri yerine getirmek, hem de korularda uygulanacak teknik işlemlerde kesintiyi önlemek için plan çerçevesinde çalışmalar yapılıyor.

TÜM YASAL SÜREÇLER YERİNE GETİRİLDİ

Emirgan Korusu için Amenajman Planı, daha önce 2002-2011 yılları arası dönemi kapsayacak biçimde İ.Ü. Orman Fakültesi tarafından 2001 yılında düzenlendi. Söz konusu bu plan, 6831 sayılı "Orman Kanunu" ve 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" çerçevesinde düzenlenmiş ve yetkili kurumlarından onayına sunulduktan sonra uygulamaya konuldu.2012-2022 yıllarını kapsayan Amenajman Planı da, 24 Mart 2014 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından onaylandı. 3 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kabul edilerek uygulamaya konuldu.

Emirgan’da iddia edildiği gibi bir ağaç katliamı değil, aksine ormanı koruyacak, ölü ağaçları kaldırıp yenilerini koyacak amenajman, yani kesilmesi gereken ölü ağaçların, doğal denge göz önüne alınarak kaldırılması işe yapılıyor. Korularda toplu ağaç ölümleri ve devrilmeleri ortaya çıktığında yapılacak iş gerçekleştiriliyor.

Ortaya çıkan olağanüstü durum önce rapor ve fotoğraflar ile belgelendi. Sonra da bu olaya maruz kalan ağaçları keserek yerlerine uygun boy ve türler ile yeni fidanlar Orman Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları denetiminde dikilmeye başlandı. Emirgan’da bugünler yapılan işlem tam olarak bu.

2002 YILINDAN BU YANA YAPILAN HAYATİ BİR İŞTİR

Emirgan korusunda 2021 yılında 15 türden 140 adet ağaç dikimi yapılmış, 2022 yılında Erguvan, Sedir, Ihlamur, At kestanesi, Meşe, Sığla, Demir Ağacı, Manolya vb.13 türden175 adet ağaç dikimi planlanmaktadır. Emirgan Korusundaki kuru ağaç kaldırılması ve yerine yeni sağlıklı ağaç dikimi 2002 yılından buyana yapılan rutin bir ormancılık işlemidir.

BİLGİ VE BELGELERLE YAPILAN ÇALIŞMANIN SÜRECİ

Emirgan Korusunda çeşitli etmenler tarafından kurumuş ağaçların tespiti ve damgalanması için Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğümüzce 11.08.2021 tarih ve 951021 sayılı yazı ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmiştir.

İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü İstanbul Orman İşletme Şefliği tarafından 30.12.2021 tarihli 3177760 sayılı yazısı ile ‘’Olağan üstü hasılat etası’’ raporu onaylanarak ekte sunularak Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğüne iletilmiştir.

Gelen yazı üzerine Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü 17.01.2022 tarihli 596445 sayılı yazı ile Avrupa Yakası Park Bahçeler Müdürlüğüne yazılmıştır.

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 28.01.2022 tarihli 135159 sayılı yazısı ile ‘’iş emri’’ düzenlenerek İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

13-16.06.2022 tarihleri arasında İBB yeşil alanları bakım sorumlusu yüklenici İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ekiplerince Emirgan Korusunda orman idaresi tarafından izin verilen 130 adet kuru ağaçlar kaldırılmıştır.

17.06.2022 tarihinde kuru ağaç kök sökümü ve yeni yetişkin ağaç dikimine başlanmış olup, çalışmaların temmuz ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.