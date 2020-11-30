İBB, evsizleri otele yerleştirdi

İstanbul Saraçhane'de onlarca evsiz vatandaşın alt geçitlerde uyumaya çalıştığı görüntüler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

TÜM Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) tarafından 28 Kasım 2020 akşamı sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, İstanbul Saraçhane’deki Haşim İşcan Geçidi’nde kaldırımlarda yatan onlarca evsizin hali yürek burktu.

Uzun bir süredir Saraçhane’deki parklarda geceleri geçiren evsizlerin bir süredir Haşim İşcan Geçidi’ndeki bisiklet satan dükkanların önünde gecelediği öğrenildi.

TÜMYAD’ın evsizlerin halini paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Alana giden zabıta ekipleri büyük bir çoğunluğunu Türk vatandaşların oluşturduğu 30 kişiyi araca bindirerek bir otele yerleştirdi.

İMAMOĞLU: EVSİZ VATANDAŞLARIMIZI OTELLERDE MİSAFİR ETTİK

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Dün gece Haşim İşcan Alt Geçidi'nde kalan evsiz vatandaşlarımızı otellerde misafir ettik.

Ülkemiz zor günler geçiriyor ve ne yazık ki evsiz vatandaşların sayısı da artıyor. İBB olarak bugünlerde vatandaşların yanında olmaya, dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz.