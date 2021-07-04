İBB Fortune Türkiye ilk 500'deki başarısını arttırdı

Şirketlerin aynı kriterler çerçevesinde performanslarını ölçme ve sektördeki yerlerini görme imkanına sahip olduğu “Fortune 500 Türkiye” de İBB, on iştirak şirketi ile 2020 sıralamasına girdi.

Geçtiğimiz yıl altı iştirak şirketiyle “Fortune 500 Türkiye” de yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu başarısını arttırdı ve on şirketi ile listede yer aldı. 2020 net satış rakamlarına göre yapılan değerlendirmede: İGDAŞ 35., İSPER 251., İSTAÇ 305., METRO İSTANBUL 314., KİPTAŞ 320., İSTGÜVEN 351., İSFALT 368., AĞAÇ A.Ş. 384., İSTON 472. ve İSTANBUL HALK EKMEK A.Ş. 477. sıradan listeye girdi.

Farklı Sektörlerde Şehrin Nabzını Tutuyorlar

Farklı alanlarda faaliyet gösteren iştirak şirketleri ile değer yaratan İBB, istihdam olanaklarıyla sosyal ve ekonomik anlamda da şehrin kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Ulaşımdan enerjiye, konuttan çevre yatırımlara kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren İBB İştirak Şirketleri, sektörlerine yön verme özelliklerini koruyarak gelişiyorlar.

İstanbul’a Duyulan Güvene Yatırım Çekiyoruz

Şirketlerin başarısını değerlendiren İBB İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) Başkanı Turgut Tuncay Önbilgin şunları söyledi:

“İstanbul her zaman cazibesini koruyan Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini sağlayan ve aralarında çeşitli ülkelerden de şirketlerin bulunduğu 40 bini aşkın şirkete ev sahipliği yapıyor. İBB ve iştirak şirketlerinin gücü ve İstanbul’un bir dünya metropolü olma özelliği, yatırımcılar açısından İstanbul’u cazibeli kılıyor. Yeni yönetim olarak şeffaf ve uzlaştırıcı yaklaşımımız uluslararası çevrelerden olumlu geri dönüşler almaya başladı. 2020 yılında Türkiye’nin son 33 yıldaki en büyük belediye arzı olan 580 Milyon dolar Eurobond Tahvil İhracını gerçekleştirdik. Bu, uluslararası piyasaların İBB’ye duyduğu güvenin çok somut ve önemli göstergesidir.

Devam eden metro inşaatlarına dikkat çeken Önbilgin, “2021 yılı itibariyle 10 farklı raylı sistem inşaatının devam ettiği İstanbul, ‘Aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler” sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor. Bu devam eden yatırımlarımız ile ülke ekonomisinin büyümesine ve katma değer yaratmasına yardımcı olacak. İstanbul’a şimdi yatırım yapan kazanacak” sözlerini kaydetti.

Fortune 500 Türkiye Listesinde Yer Alan İBB Şirketleri

İGDAŞ

Doğal gaz hizmetlerini güvenli, sürdürülebilir, yenilikçi, çevreye ve insana değer katan bir anlayışla İstanbul’a sunan İGDAŞ, 10 milyar 439 milyon TL'lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda FORTUNE 500 sıralamasının 35’incisi oldu.

İSPER A.Ş.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerine, saha çalışmalarında görev yapan 15 binden fazla çalışan ile nitelikli işgücü desteği sağlayan İSPER, 1 milyar 471 milyon TL'lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda listede 251. sırada yer buldu

İSTAÇ A.Ş.

Çevre yönetimine bütünsel yaklaşımla özgün çözümler üreten uluslararası otorite kuruluş vizyonuyla çalışan İSTAÇ 1 milyar 192 milyon TL’lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme sonucu 305. sırada yer aldı.

METRO İSTANBUL A.Ş.

Bu sene listeye 1 milyar 147 milyon TL’lik net satış üzerinden yapılan değerlendirme sonucu, METRO İSTANBUL listeye 314. sıradan giriş yaptı.

KİPTAŞ

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşanabilir ve güvenilir kentler üreten KİPTAŞ, 1 milyar 134 milyon TL’lik net satış ile 320. sırada yer aldı.

İSTGÜVEN A.Ş.

İstanbul’da hizmet verilen tüm alanlarda en iyi ve en etkili güvenliği sağlamak amacıyla uzman personeliyle 7/24 üst düzey güvenlik önlemleri sunan İSTGÜVEN, listeye, 1 milyar 4 milyon TL’lik net satış ile, 351. sırada bulunuyor

İSFALT A.Ş.

Asfalt üretimi, asfalt uygulama, Ar-Ge, laboratuvar ve geri dönüşüm çalışmalarıyla hizmet sunan İSFALT A.Ş. listeye 962 milyon TL’lik net satışla, 368’inci olarak listeye dahil oldu.

AĞAÇ A.Ş.

İstanbul'un yeşil alan çalışmalarını yürütmek, ağaç ve süs bitkileri yetiştirmek ve bu konuda bilimsel araştırmalarla beraber, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarının projelendirilmesi ve uygulanması yanında, nitelikli bitkilerin teminini sağlayan, ihtiyaç duyulan peyzaj ürünlerini üreten, bu ürün ve hizmetlerin satışını gerçekleştiren AĞAÇ A.Ş. 912 milyon net satışla sıralamada 384’üncü oldu.

İSTON AŞ

İstanbul’un altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına kaliteli çözümler üreten İSTON A.Ş., 710 Milyon TL net satışla listeye 472. sıradan giriş yaptı.

İSTANBUL HALK EKMEK A.Ş.

İstanbulluların düzenli, ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmek ile un ve undan mamul her türlü yiyecek maddeleri ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapmak, dağıtmak ve dağıtım için gerekli üniteleri tesis eden, başta normal ekmek olmak üzere diğer unlu mamullerinin üretimini yapan Halk Ekmek A.Ş. 695 milyon TL’lik net satış ile listede 477. sırada yer aldı.