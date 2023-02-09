İBB Hatay'a 59 TIR içme suyu gönderdi
İBB iştirak şirketi Hamidiye AŞ, Hatay’a ilk etapta 59 tır ile 3 milyon 600 bin adet pet şişe içme suyu gönderdi.
Büyük depremin ardından yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bölgede ihtiyaç duyulan ne varsa ulaştırılması için etkili bir organizasyon ağı kurdu.
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