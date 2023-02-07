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İBB Hatay’da sıcak yemek dağıtmaya başladı

İBB Hatay’da sıcak yemek dağıtmaya başladı
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Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremin ardından İBB ekipleri AFAD’ın yönlendirmesiyle eşleştirildiği Hatay’da yaraları sarıyor. İBB’nin 6 bin kişiye hizmet verecek mobil mutfağı hizmet vermeye başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen artçılar, bölgedeki 10 ilde ağır hasara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İİBB) Ekipleri, AFAD yönlendirmesi doğrultusunda Hatay’da konuşlandı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yardımlar ve sıcak yemek hizmetleriyle kentteki vatandaşların yaraları da sarılmaya başladı.

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, günlük 6 bin kişilik yemek üreten mobil mutfak ile hizmet vermeye başladı. Afetten kurtulan vatandaşlar sıcak yemeğe yoğun ilgi gösterdi. 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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