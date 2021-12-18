İBB Hristiyan dini temsilcilerle Noel sofrasında buluşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hristiyan toplumunun temsilcileriyle Noel sofrasında buluşacak. Yemek davetine, İstanbul’un Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Latin, Bulgar, Gürcü cemaatlerinin Ortodoks, Katolik ve Protestan ruhani liderleri katılacak. 20 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek yemek, İBB tarihinde bir ilk olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hristiyan toplumunun temsilcilerine, Noel Bayramı’nın bereketini paylaşmak üzere bir yemek daveti düzenliyor. 20 Aralık akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek yemeğin ev sahipliğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. İBB İnanç Masası koordinesinde düzenlenen davet, belediye tarihinde bir ilk olacak.

İstanbul’un Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Latin, Bulgar, Gürcü cemaatlerinin Ortodoks, Katolik, Protestan ruhani liderleri, din görevlileri, vakıf/dernek temsilcileri, okul, spor kulübü yöneticileri ile 39 ilçe belediye başkanı ve konsoloslar da davet edildi.

Yemek davetine katılacak isimler şöyle:

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan

İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin

Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan

Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı

Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Başepiskopos Mgr. Ramzi Garmou Vekili Mgr. François Yakan

İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi-Vatikan Temsilcisi Episkopos S. E. Monsenyör Massimiliano Palinuro

Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Lideri Pastör Kirkor Ağabaloğlu

Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Ali Kalkandelen

İstanbul Protestan Kiliseleri Temsilcisi Pastör Carlos Madrigal

Cemaat Vakıfları Temsilcisi S. Can Ustabaşı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl da Hristiyan cemaatlerin ruhani liderleri ile birlikte çevrimiçi bir bayramlaşma toplantısı düzenlemişti.