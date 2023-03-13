İBB ile İstanbul'da 55 yıllık bekleyiş son buldu

İBB, Sarıyer’in Pınar ve Rumeli Hisarı mahallelerindeki 55 yıllık bekleyişe son verdi. Hak sahiplerini tapularına kavuşturacak süreci başlattı. Mülkiyeti İBB’de olan arsalar, sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine satılacak. Mahalle sakinleri peşin ya da beş yıla kadar taksit imkanıyla oturdukları evlerin tapularına kavuşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer ilçesi Pınar ve Rumelihisarı mahallerinin tapu sorununa son verdi. Mülkiyeti İBB’ye ait olan Pınar ve Rumelihisarı Mahallelerindeki arsalar, sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine satılacak. İBB Meclisi’nin bu doğrultuda çıkan 7 Temmuz 2022 tarihi kararıyla mahalle sakinleri, kendi evlerinin tapusuna sahip olma imkanına kavuşacak.

ÜÇ AYDA TAPU

İki mahallede toplam 5.407 haneyi tapu sahibi yapmak istediklerini söyleyen İBB Emlak Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, “Peşin ödemeleri halinde 3 ay içerisinde tapularını hisseli olarak kendilerine teslim edeceğiz. Ayrıca durumu olmayanlar için de 5 yıla kadar taksit imkanı sunuyoruz. İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası veya Sarıyer Belediyesi’ne kendilerinden istediğimiz evraklarla başvurarak süreci başlatmış olacaklar” dedi.

5 YILA VARAN TAKSİT İMKANI

Hak sahipleri dilekçe ve dilekçede belirtilen evraklarla İBB Bakırköy Ek Hizmet binası veya Sarıyer Belediyesi’ne başvurarak işlemleri başlatacak. Peşin ya da dar gelirlilik şartını sağlayan hak sahipleri için taksitle ödeme imkanı sunulacak. Başvurular incelendikten sonra satış şekline göre İBB Encümen Kararı alıp kendilerine bildirilecek. Ödemeyi peşin yaptıkları takdirde 3 ay içerisinde hisseli tapularını alabilecekler. Taksitli ödemeyi tercih edenlerle de düşük ödemelerle taksit sözleşmesi yapılacak. Ödemeleri bittikten sonra onlar da hisseli tapularını alabilecekler.