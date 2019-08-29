İBB ile Kartal Belediyesi'nden Kartal için ortak çalışma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kartal Belediyesi, Kartal'a artı değer katacak hizmetler için uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor. Bu kapsamda, İBB Genel Sekreteri Şengül Altan Arslan, Kartal'da İBB'ye ve Kartal Belediyesi'ne ait bazı tesislerde incelemelerde bulundu.

Ziyaret edilen tesisler arasında, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi, Zübeyde Hanım Çocuk Gelişim Merkezi ile İBB'ye ait Dr. Beşir Akınaş Huzurevi, Kartal Engelliler Merkezi, Evde Sağlık Hizmetleri Merkezi ve Vektörlerle Mücadele birimi yer alıyor.