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İBB işaret dili destekli çözüm merkezi hizmetine başladı

İBB işaret dili destekli çözüm merkezi hizmetine başladı
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İBB, sağır, işitme ve konuşma engelli bireyler için ''Erişilebilir İstanbul'' projesini hayata geçirdi. Kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran proje ile İBB 153 Çözüm Merkezleri, Türk İşaret Dili’nde görüntülü çağrı hizmeti sunmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), birim ve iştiraklerinin ortak katkısıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler ve Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları ile İSTTELKOM AŞ ve İstanbul Senin iş birliğiyle “Erişilebilir İstanbul” hizmeti başlatıldı. İletişimde önemli bir engeli ortadan kaldıran hizmet sayesinde İBB Çözüm Merkezi, sağır, işitme ve konuşma engelli bireyler için daha erişilebilir hale geldi.  Türk İşaret Dili bilen personel ile görüntülü görüşme yaparak İBB 153 Çözüm Merkezi’ne talep iletme ve sorunlara çözüm bulma imkanı getirildi. 

DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR ŞEHİR İÇİN 

Erişilebilir İstanbul projesi, İBB’nin dijital platformu İstanbul Senin mobil uygulaması aracılığıyla Türk İşaret Dili bilen sağır, işitme ve konuşma engelli bireylere hizmet sunuyor. Kamu hizmetlerine erişimi hızlandıran bu dijital platform, kapsayıcı bir çözüm sunarak şehirdeki herkesin hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

İBB’DEN SOSYAL FAYDA ODAKLI BİR UYGULAMA

İşaret dili destekli çağrı merkezi hizmeti, Türk İşaret Dili bilen sağır, işitme ve konuşma engelli bireylerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları İBB hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve toplumsal eşitliği güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, teknolojiyi sosyal faydaya dönüştürerek akıllı şehir vizyonuna katkı sağlıyor.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen bireylerin İstanbul genelinde 23 şubesi bulunan ÖZGEM’e (yüzde 40 ve üzeri engel raporu ile) başvurması isteniyor. Kayıt işlemi tamamlayan rapor sahibi İstanbullular, İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden Çözüm Merkezi hizmetlerinden yararlanılabiliyor. 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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