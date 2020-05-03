İBB İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı.

AKOM'dan alınan verileri paylaşan Ongun, barajlardaki doluluk oranının yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti. Ongun, yine de vatandaşların sus tasarrufuna dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"AKOM verilerine göre; İstanbul’da Nisan ayı yağışları mevsim normallerinden %22 oranında daha az gerçekleşti. Baraj doluluk oranımız %70'ler seviyesinde olsa da, vatandaşlarımızın su tasarrufuna özen göstermelerini rica ederiz."