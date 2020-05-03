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  4. 03 Mayıs 2020 17:05

İBB İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı.

İBB İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 

AKOM'dan alınan verileri paylaşan Ongun, barajlardaki doluluk oranının yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti. Ongun, yine de vatandaşların sus tasarrufuna dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu. 

Ongun'un paylaşımı şu şekilde: 

"AKOM verilerine göre; İstanbul’da Nisan ayı yağışları mevsim normallerinden %22 oranında daha az gerçekleşti. Baraj doluluk oranımız %70'ler seviyesinde olsa da, vatandaşlarımızın su tasarrufuna özen göstermelerini rica ederiz."

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