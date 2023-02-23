İBB, İstanbul'daki eski konutlar için harekete geçti

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Güçlendirme konusunda hem daha ucuz hem daha hızlı bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Bilim kurumumuza bu yöntemi sunacağız" dedi.

Maraş merkezli deprem sonrası gözler bir kez daha Marmara’ya çevrilirken İstanbul’da acil dönüştürülmesi gereken 90 bin bina bulunuyor. Hasar alması beklenen toplam bina sayısı ise 491 bin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Uluslararası uygulamalarda ‘Bina hasar alsın ama çökmesin, insanlar içinden çıkabilsin’ mantığıyla yapılan güçlendirme yöntemleri var. Bu yöntemler hem daha ucuz hem daha hızlı. Hafta sonu bilim kurumumuza bu yöntemi sunacağız, onlardan onay alınırsa bunun mevzuata eklenmesi için kamuya gideceğiz" dedi.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, İstanbul’daki riskli binaların tamamını bir anda yıkıp yapmanın mümkün olmadığını söyleyen Gökçe, acele ve hızlı güçlendirme tekniklerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Mevzuatta güçlendirmenin yeni bina yapılıyormuş gibi yer aldığını, bunun hem maliyetli hem çok zaman alan bir yöntem olduğunu belirten Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela 70 cm olan kolonun 2.5 metreye çıkarılması gerekiyor, çelik donatı ekleniyor. Bu gibi işlemler evin kullanım alanını daraltıyor ve yurttaşlar istemiyor. Halbuki uluslararası uygulamalarda ‘Bina hasar alsın ama çökmesin, insanlar içinden çıkabilsin’ mantığıyla yapılan güçlendirme yöntemleri var. Bu yöntemler hem daha ucuz hem daha hızlı. Hafta sonu bilim kurumumuza bu yöntemi sunacağız, onlardan onay alınırsa bunun mevzuata eklenmesi için kamuya gideceğiz.”

'MEVZUATTAN KAYNAKLI SORUNLAR YAŞANIYOR'

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise Maraş depremi öncesi 600 bin kişinin 'İstanbul Yenileniyor' projesine başvurduğunu, son depremlerden sonra talebin yüzde 25 arttığını ve bugün yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığı 175 bin bağımsız bölümden başvuru aldıklarını belirtti.

Yurttaşlara uygun ödeme koşulları ile hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Kurt, mevzuattan kaynaklı sorunlar yaşandığını belirtti. Bu tür sorunları örneklendiren Kurt, Kadıköy’de bir bina için kat malikleri ile anlaştığını ve 18 daireden 17’sinin binayı boşalttığını ancak tek bir kiracının mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alarak yıkımı ertelediğini söyledi.