İBB İstanbul'un iklim krizine karşı yol haritasını açıklayacak

İBB’nin iklim kriziyle mücadele yol haritası İstanbul İklim Vizyonu ve Revize İklim Eylem Planı, Müze Gazhane’de gerçekleştirilecek tanıtım toplantısıyla, 5 Kasım 2021 Cuma saat 11.00’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanacak.

‘Adil, Yeşil ve Yaratıcı’ bir şehir ilkesiyle hareket eden İBB, ekoloji ve çevre konularındaki hedeflerini birer birer hayata geçiriyor. İklim değişikliğine karşı daha dayanıklı bir İstanbul için atılması gereken adımları atıyor. Bu kapsamda hazırlanan Revize İklim Eylem Planı bağlamında İstanbul’un İklim Vizyonunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anlatacak.

İSTANBUL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında Kopenhag’da düzenlenen “Deadline 2020” taahhütlerine imza atarak, İklim Eylem Planı revizyon sürecini başlattı. İklim değişikliğine karşın sera gazı emisyonlarının azaltılması için Ekim 2005'te Londra’da dünya kentlerinin bir araya gelerek oluşturdukları C40 ağının bir üyesi olan İstanbul üzerine düşeni yapıyor. 1,5 yıllık bir çalışmanın ardından İstanbul, karbon nötr ve iklim krizine dayanıklı bir kent olma yolunda önemli bir adım atıyor. 2050 yılına kadar atılması planlanan adımlar için bir yol haritası oluşturuldu.

Avrupa Kentleri arasında nüfus yoğunluğu ve hedefler bakımından tek olma özelliği taşıyan ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan plan, yine aynı daire tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SECAP), İstanbul Atık Yönetim Planı, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) gibi diğer politika belgeleriyle de paralel biçimde hayata geçiriliyor. Bu strateji İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanmakta olan ve kentin gelecek vizyonunun ortaya koyulduğu Vizyon 2050 Strateji Belgesi çerçevesinde değerlendiriliyor.

ÜÇ TESİS HİZMETE GİRECEK

İBB, daha temiz bir çevre için Kasım ayında üç yeni tesisi devreye sokacak. Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisi, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi peşi sıra hizmete girecek.