İBB İstanbul'un reel piyasa rakamlarını açıkladı

Türkiye’de, dış ticaret hacmi, bir yılda 12 milyar dolar azaldı; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,9’dan yüzde 74,5’e düştü. En fazla ihracatın yapıldığı ülke 533 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri olurken, en fazla ithalat 1,15 milyar dolar ile Çin’den yapıldı. Hem ihracatta hem de ithalatta ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı ilk sırada yer aldı. İstanbul’da ilk 5 ayda 18 bin yeni firma açılırken, kapanan işyeri sayısı 10 bin oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel piyasaların değerlendirildiği Temmuz 2020 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Mayıs ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Mayıs ayında, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 40 azaldı

Mayıs ayında, İstanbul’dan gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 40 azaldı. Bir önceki aya göre ise yüzde 22,5 artış göstererek 4 milyar 975 milyon 83 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’den yapılan toplam ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 40,9 azalırken, ihracatın yüzde 50’si İstanbul’dan gerçekleşti.

İthalat bir önceki yıla göre yüzde 20,9 azaldı

Mayıs ayında, İstanbul’dan gerçekleşen ithalat bir yılda yüzde 20,9 azaldı. Nisan ayı ile aynı seviyede kalan ithalat, 7 milyar 369 milyon 830 bin dolar oldu. Türkiye genelinde ise ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 azalırken, ithalatın yüzde 55’i İstanbul’dan gerçekleşti.

Türkiye’de, dış ticaret hacmi, bir yılda 12 milyar dolar azaldı

İstanbul’da Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre dış ticaret hacmi yüzde 29,9 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 7,9 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,1’den yüzde 67,5’e düştü. Türkiye’de ise Mayıs ayında, dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre 12 milyar dolar azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,9’dan yüzde 74,5’e indi.

İhracat yapılan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer aldı

İstanbul’da Mayıs ayında, toplam ihracatın yüzde 10,7’si ABD’ye gerçekleşti. ABD’ye 533 milyon dolar ihracat gerçekleşirken sırasıyla; 434 milyon dolar ile Almanya, 358 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 259 milyon dolar ile Fransa ve 218 milyon dolar ile İtalya takip etti. 2019 Mayıs ayına göre İstanbul’dan Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya’ya yapılan ihracatta toplamda yüzde 38’lik bir azalma gerçekleşirken, ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 68,9 artış gerçekleşti.

Mayıs ayında Çin’den 1,15 milyar dolar ithalat yapıldı

En yüksek ithalat, yüzde 15,6’lık pay ile Çin’den gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 762 milyon dolar ile Almanya, 633 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 336 milyon dolar ile Irak ve 332 milyon dolar ile ABD takip etti. Bu 5 ülke, İstanbul’a gerçekleşen toplam ithalatın yüzde 43,6’sını oluşturdu. Türkiye’de genelinde de Mayıs ayında, yüzde 13,9 ile ilk sırayı Çin aldı. Çin’i sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, ABD, İtalya ve Güney Kore izledi.

İhracatın yüzde 98,4’ü imalat sanayiinde gerçekleşti

İhracatın yüzde 98,4’ü imalat sanayiinde gerçekleşti. İmalat sanayii ihracatında, bir yılda 3,2 milyar dolarlık azalış gözlendi. En yüksek ihracatın gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu ise 650 milyon dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. Bu faaliyet kolunu sırasıyla; 579 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları, 402 milyon dolar ile kürk hariç, giyim eşyası, 352 milyon dolar ile ana demir ve çelik ve 219 milyon dolar ile ev aletleri imalatı takip etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatından yapılan ihracatta yüzde 72’lik artış gerçekleşirken, diğer dört ekonomik faaliyet kolunda azalış kaydedildi.

İmalat sanayii ithalatı, bir yılda 1,8 milyar dolar azaldı

İthalatın yüzde 90,8’i imalat sanayiinde gerçekleşirken, imalat sanayii ithalatında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 milyar dolarlık bir azalış gözlendi. En yüksek ithalatın yaşandığı ekonomik faaliyet kolu ise 1,4 milyar dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. Bu faaliyet kolunu sırasıyla;375 milyon dolar ile eczacılıkla, tıbbi kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı, 370 milyon dolar ile temel kimyasal maddelerin imalatı, 327 milyon dolar ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı ve 319 milyon dolar ile ana demir ve çelik imalatı takip etti.Bir önceki yılın aynı ayına göre, değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatından yapılan ithalatta yüzde 112’lik artış gerçekleşirken diğer dört ekonomik faaliyet kolunda azalış görüldü.

İstanbul’da bir yılda, 10 bin 410 yeni firma kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre, 2019 Mayıs sonu itibariyle 20 bin 91 yeni firma faaliyet göstermeye başlarken, 2020 yılında bu rakam, 18 bin 69’a düştü. Kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı ise 2 bin 233 olarak gerçekleşirken, uyruğa göre bakıldığında, İran vatandaşları en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul’da 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle kapanan ve tasfiye edilen firma sayısı ise bir önceki yıla göre artış göstererek 10 bin 410 olarak gerçekleşti.

Reel Piyasalar Temmuz 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden yararlanıldı.

İBB İstanbul Ekonomi Bülteni Reel Piyasalar Temmuz 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.