İBB iştiraki Spor İstanbul İstanbullulara iyi gelecek ilacı buldu

İstanbul’u daha aktif ve daha sağlıklı bir şehir haline getirmek için faaliyetlerini sürdüren Spor İstanbul, yaptığı fiziksel aktivite araştırmasında spor yapan bireylerin hem daha sağlıklı hem de daha mutlu hissettiğini tespit etti. “Sağlıklı Kent, Sağlıklı Kentli” başlıklı basın toplantısında İstanbul’un fiziksel aktivite raporunu paylaşan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “İstanbullulara iyi gelen ilacı bulduk” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Spor İstanbul, İstanbulluların fiziksel hareketliliğini artırmak ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Spor kültürünü tabana yaymayı amaçlarken; gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmaları, stratejisinin kalbine koyarak yatırım planlarını bilimsel çalışmalar ışığında oluşturuyor. İstanbul’un sağlıklı kent, sağlıklı kentli vizyonunu öne çıkaran çalışmalara imza atan Spor İstanbul, İstanbullulara verdiği hizmetlerin vatandaşlarda ‘iyileştirici güç’ etkisi yarattığını tespit etti. Spor hizmetlerinin vatandaşların gözündeki değerini ölçmek için bilimsel çalışmalar yürütürken, yarattığı sosyal faydayı “Yatırımın Sosyal Getirisi Analizi” (SROI) ile para diline tercüme etti. İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, geçtiğimiz pazar günü açılışı gerçekleştirilen İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen “Sağlıklı Kent, Sağlıklı Kentli” temalı basın toplantısında yaptıkları araştırmaların detaylarını basınla paylaştı.

MUCİZEVİ İLAÇ “SPOR”

Spor İstanbul hizmetlerinden faydalanan bireylerin yüzde 92’sinin daha sağlıklı, yüzde 95’inin de daha mutlu hissettiğini belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Hem bedene hem zihine iyi gelen böyle bir ilaç olsaydı eczanelerin önünde kuyruk olurdu. Bu rapor bize bu ilacın ne olduğunu açıkça gösteriyor. Bu ilacın adı fiziksel aktivite” diye konuştu. İ. Renay Onur “2020’de yüzde 13 olan İstanbul’daki fiziksel aktivite oranı 2022’de yüzde 30’a yükseldi. Bu çok yüksek bir rakam olmasa da geldiğimiz yer açısından mesafe kat etmiş görünüyoruz. Bu bizim adımıza sevindirici. İstanbul’da fiziksel aktivite oranının en yüksek olduğu ilçeler Sarıyer, Kadıköy ve Bakırköy. En düşük olduğu ilçeler ise Başakşehir, Esenyurt ve Çatalca. Etkinliklerimizi ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken bu verilerden yola çıkarak stratejimizi oluşturuyoruz.” dedi. Verdikleri hizmetin vatandaşların gözündeki değerini uluslararası standartlarda hazırlanan SROI raporu ile ölçtüklerini ifade eden Onur, “Hizmetlerimizin tümünü bir makineye benzetirsek bu rapor bize bu makinenin nasıl işlediğini ve nelerin nasıl geliştirilmesi gerektiğini bilimsel veriler ışığında gösteriyor. Bu çalışma ile yatırımlarımızın, insanın iyi olma haline katkısını para diline tercüme etmiş oluyoruz. Buna göre, bizim İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 1 TL’lik yatırımın, vatandaşlarımızın gözünde sağladığı katma değer 101 TL büyüklüğünde. Bu çalışma sayesinde nereye daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini, etkimizi artırmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini gördük.” diye konuştu.

“İLAÇ KULLANMAYI BIRAKTIM”

Basın toplantısına katılan Spor İstanbul tesis kullanıcılarından 61 yaşındaki Saliha Oktay, “Spor yapmayı çok seviyorum. Yaşıtlarıma göre daha genç ve dinamiğim. Torunlarıma örnek oluyorum. Kemik erimesi rahatsızlığım vardı. Spor yapmaya başladıktan sonra doktorum şaşırdı ve durumumun iyiye gittiğini söyleyerek ilaçları bırakmamı tavsiye etti. Spor kesinlikle herkesin hayatında olmalı.” ifadelerini kullandı. Basın toplantısında yer alan bir diğer tesis kullanıcısı 49 yaşındaki Önder Coşkunarslan, “15 yaşında geçirdiğim kaza sonrası bir kolumu kaybettim. Ama şikayet etmedim. Yüzmeyi çok istiyordum. 2019’da yüzmeye başladım. Şu an 2-3 kilometrelik yüzme yarışlarına katılabilecek duruma geldim. İlk başta başlarken bunu hayal bile edemezdim. Yüzme sayesinde çok güzel insanlarla tanıştım. İBB tesislerinde engellilere yönelik özel denge eğitimleri de aldım. Sporun bu iyileştirici tarafını herkes bilmeli.” diye konuştu.