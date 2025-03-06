İBB Kent Lokantaları Ramazan'da dayanışmayı güçlendiriyor

İBB Kent Lokantaları, Ramazan ayı boyunca İstanbulluların bir araya geldiği; uygun fiyatlı ve sağlıklı iftar sofraları sunmayı sürdürüyor. Ramazan ayında duyarlı İstanbullulardan gelen yoğun talep üzerine İftar Yemeği Bağışı ile dar gelirlilere destek olunmaya başlandı. İBB Kent Lokantaları, bu sayede herkesin iftarını doya doya yapabileceği bir buluşma noktası hâline geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklere kolayca ulaşabilmesi amacıyla Kent Lokantaları projesini 2025 yılında da sürdürüyor. Anadolu Yakasında 6, Avrupa Yakasında ise 11 noktada hizmet veren Kent Lokantaları, lezzetli yemeklerin yanı sıra özel Ramazan ayı menüleri de sunuyor.

ÖZENLE HAZIRLANIYOR, UYGUN FİYATA SUNULUYOR

İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılar tarafından özenle hazırlanan günlük 4 çeşit menü, çok uygun fiyatlarla tabldot usulü sunuluyor. Gıda mühendislerinin denetiminde yapılan yemek üretimlerinde, yetişkin bir kişinin günlük kalori ve enerji ihtiyacı göz önünde bulundurularak menü içerikleri belirleniyor.

RAMAZAN AYINDA KENT LOKANTALARINA BÜYÜK İLGİ

Uygun fiyatlar ve kaliteli yemeklerle her gün daha fazla İstanbulluya hitap eden Kent Lokantaları, özellikle Ramazan ayında büyük ilgi görüyor. 2025 Ramazan Ayı’nın başlangıcında İBB Kent Lokantaları'nda geçtiğimiz 5 iftar günü boyunca toplam 5.053 İstanbulluya hizmet verildi.

Ramazan ayında duyarlı İstanbullulardan gelen yoğun talep üzerine İftar Yemeği Bağışı ile emekli, memur, işçi, öğrenci ve dar gelirlilere destek olunmaya başlandı. İBB Kent Lokantaları, bu sayede herkesin iftarını doya doya yapabileceği dayanışma dolu bir buluşma noktası hâline geldi.

YER BULUNAMADIĞI TAKDİRDE İFTARLIK KUMANYA DAĞITIMI

İBB Kent Lokantaları'nda rezervasyon yaptıran İstanbullular, rezerve ettikleri tarih ve iftar saatine göre ödeme işlemlerini kendileri gerçekleştiriyor. Rezervasyon öncesinde ödeme kabul edilmiyor, hizmet almak isteyenler için iftar saatlerinde yer bulunamaması durumunda, iftarlık kumanya dağıtımı yapılıyor. Kumanyada; soğuk sandviç, hurma, meyve suyu ve su gibi temel gıda ihtiyaçları yer alıyor.

KENT LOKANTALARI RAMAZAN'DA DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİYOR

İBB, Kent Lokantaları aracılığıyla hem ekonomik yemek seçenekleri sunuyor hem de Ramazan ayı boyunca İstanbulluların bir araya gelip, dayanışma içinde olmasına katkı sağlıyor. İBB, bu projeyle sosyal sorumluluğun altını çizerek İstanbulluların sağlıklı, uygun fiyatlı yemeklerle buluşmasına katkı sunuyor.

Kent Lokantası Satış Fiyatları şöyle:

Günün Menüsü: 40 TL

40 TL Tatlı: 14 TL

14 TL Meşrubat: 25 TL

25 TL İlave Ekmek: 3 TL

3 TL İlave Su: 4 TL

14 Kent Lokantası’nda geçtiğimiz 2024 Ramazan ayı boyunca 161.378 İstanbulluya uygun fiyatlarla menüler sunuldu.

İBB'nin Kent Lokantaları, açıldığı günden bugüne ise 5.471.818 İstanbulluya hizmet verdi.