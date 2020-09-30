İBB: ''Kimsenin yolcularımıza saldırmasına göz yumamayız''

İstanbul Kadıköy'de dün bir kadın yolcu ile otobüs sürücüsü arasında kart basmama nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada otobüs sürücünün vurması sonucu kadın yolcunun burnu kırıldı. Büyük tepki çeken olay üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir açıklama yaptı.

"İBB olarak, 29 Eylül Salı günü, bir kadın yolcumuz ile bir otobüs sürücüsü arasında yaşanan ve kurumumuzu son derece üzen arbede üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur" ifadesiyle başlayan açıklama, şöyle devam etti:

"Kadıköy peron alanında, 29 Eylül Salı günü, bir kadın yolcumuz ile Otobüs A.Ş aracı sürücüsü arasında, üzüntü verici bir arbede yaşandığı rapor edildi.

Bugün sosyal medyaya yansıyan açıklamalara göre; bu arbede sırasında kadın yolcumuzun burnunun sürücü tarafından kırıldığı belirtilmiştir.

Konuyla ilgili, hemen soruşturma süreci başlatıldı.

Şoförün anlatımlarına göre ise; yolculuk sırasında İstanbulKart’ını basmayan kadın yolcu, kendisi tarafından uyarılmış. Şoför mahalinin hemen arkasındaki koltuklara oturan yolcumuz, kartını çıkaracağını ifade etmiştir.

Yine şoförün anlatımına göre, son durağa gelindiğinde, kadın yolcumuz orta kapıdan inip yürümüştür. Şoför, hemen arkasından giderek yolcuya, kart basmadığını hatırlatmıştır. Şoförün ifadesiyle, kadın yolcumuz tarafından kendisine tekme ve tokatla saldırı yapılmıştır.

Gerek şoförün olay sonrasında hastaneye giderek aldığı rapor, gerek perondaki saha görevlilerinin anlatımları da şoförü destekler ifadeler barındırmaktadır.

Şoförün ve saha görevlilerinin bu beyanlarına rağmen, konu titizlikle ve tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Soruşturma, gerek araç içi, gerek peron alanı kamera görüntüleri incelendikten sonra sonuçlanacaktır.

Kurum bünyesinde görev yapan hiç kimsenin, yolcularımıza saldırmasına göz yumamayız. Kadın yolcumuzun iddialarının doğru çıkması durumunda, mutlaka gereğinin yapılacağını bildirmek isteriz."