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İBB Kültür AŞ’den gençlere ücretsiz müze kampanyası

İBB Kültür AŞ’den gençlere ücretsiz müze kampanyası
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür AŞ, 18 yaş altı gençlere beş müzeyi ücretsiz hale getirerek ara tatilde kültürel mirasla buluşmalarını sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Kültür AŞ, gençlerin kültürel etkinliklere erişimini artırmak ve kent tarihine olan ilgilerini güçlendirmek amacıyla yeni bir kampanyaya imza attı. 29 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak uygulama kapsamında, 18 yaş ve altındaki gençler İstanbul’daki beş önemli müzeyi ücretsiz ziyaret edebilecek.

Kampanya dahilinde ücretsiz olarak gezilebilecek müzeler şunlar: Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi, Miniatürk ve Şerefiye Sarnıcı.

Ara tatili değerlendirmek isteyen ailelerin çocuklarıyla birlikte akın ettiği müzelerde, özellikle Miniatürk büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından tarihi ve kültürel yapıların minyatürlerinin sergilendiği Miniatürk, genç ziyaretçilerine hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sundu.

Ziyaretçiler arasında yer alan minik Zeynep, Miniatürk’teki teleferik maketinden çok etkilendiğini belirterek, “Gerçek bir teleferiğe hiç binmedim ama burada nasıl yapıldığını görünce çok merak ettim. Müzenin ücretsiz olması çok güzel, hem eğleniyoruz hem tarihimizi öğreniyoruz” dedi.

İlk kez Miniatürk’ü ziyaret eden Fatih Emir ise, “Anıtkabir, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve TBMM binasını çok beğendim. Maketleri yakından görmek çok heyecan vericiydi” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte Miniatürk’ü ziyaret eden Hatice Gür, “Tatil vesilesiyle geldik. Gerçek hayatta göremediğimiz bazı yapıları burada maket halinde görmek çok kıymetli. Burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer” diye konuştu.

Kültür AŞ yetkilileri, bu tür kampanyaların özellikle çocuk ve gençlerin kültürel mirasla erken yaşta tanışmalarını sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Aynı zamanda, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerine yönelik farkındalığın artmasının amaçlandığı belirtildi.

 

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