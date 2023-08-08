İBB Miras, İstanbul’un dışında da tarihi canlandırıyor

İBB Miras, Alevi inancı ve kültürünün en önemli isimlerinden Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı 2 ocaktan biri olan Tunceli Pülümür Hacılı Köyü’ndeki cemevini aslına uygun olarak restore etmek için harekete geçti. Hacılar Köyü’nde Alevi vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tarih olarak unutulmuş, belki üstü örtülmüş bir hazineyi tekrar ülkemize kazandıracağız. Sadece bu köyün bir değeri değil, bu ülkenin bir değeri olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’na bağlı İBB Miras, Alevi inancının en önemli isimlerinden Pir Sultan Abdal’ın yaşadığı 2 ocaktan biri olan Tunceli Pülümür Hacılı Köyü’ndeki cemevini aslına uygun olarak restore etmek için Erzurum Bölge Koruma Kurulu'ndan gerekli izinleri aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte çıktığı Tunceli turunda, rotasını Hacılar Köyü’ne kırdı. Köy halkının yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından, Pir Sultan Abdal Ocağı’nın restorasyonuyla ilgili bilgilendirildi.

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI POLAT’TAN OCAKLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Polat, “Burası, Pir Sultan’ın yaşadığı iki tane ocaktan birisi. Bir tanesi, esas merkezi olan Banaz'daki yapı. Şu an o da tescillendi. Ve bizim buradaki yapıyla da ilgilendiğimiz süreçte de bu yapı da şu an kültür varlığı olarak tescillenmiş durumda. 2 sene önce, İBB miras olarak, burada uzunca bir süre kalarak, etrafı çalışmasını yaptıktan sonra bir belgelemesini yaptık” bilgilerini İmamoğlu ile paylaştı. “Yakın bir zamanda İBB Miras buraya geldi ve artık içinde de şantiyeyi başlattı” diyen Polat, “Buradaki çalışma, bir inşai faaliyet sonucu getirecek, bir konfor getirecek. Ama öncelikli olarak burada artık çok çok özel bir Alevi kültürünün, çok özel bir ocak evini koruma ve doğru bir restorasyon anlayışını, diğer şehirlerde kötü örnekleri de gösterecek bir emsal olma konusu çok önemli” şeklinde konuştu.

“ARKADAŞLARIM TARİHİ BİR HAZİNEYİ ORTAYA ÇIKARTIYORLAR”

Polat’ın bilgilendirmesinin ardından Pir Sultan Abdal’ın 17’nci yüzyılda yaşadığı ocağın içinde de incelemelerde bulunan İmamoğlu, cemevi dedesi tarafından okunan dua sonrasında dağıtılan lokmaya ve Muharrem ayı nedeniyle pişirilen aşureye ortak oldu. İmamoğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren köy sakinlerine, “Arkadaşlarım tarihi bir hazineyi ortaya çıkartıyorlar. Anladığım kadarıyla burada çok çarpıcı sonuçları elde edeceğiz ve yüzyıllardır burada var olan bu ibadethaneyi gün ışığına çıkartacağız inşallah. Ve burada, inşallah yine bununla beraber, civarındaki belli yapıların da düzene girmesiyle, aslında tarih olarak unutulmuş, belki üstü örtülmüş bir hazineyi tekrar ülkemize kazandıracağız. Yani anlıyorum ki, sadece bu köyün bir değeri değil, bu ülkenin bir değeri olacak. Onun için hem bu köyde olmaktan hem bu köyün insanı olmaktan gurur duyuyorsunuzdur. Biz de biz de bu köye hizmet etmekten elbette gurur duyacağız” sözleriyle seslendi.

SÜRGÜNDEN DÖNÜP, HACILI KÖYÜ’NE YERLEŞTİ

1495 veya 1499 yıllarında Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz Köyü’nde doğduğu tahmin edilen Pir Sultan Abdal, ilerleyen yıllarda kendi talibi de olan Hızır Paşa tarafından sürgün edilir. Erdebil’e giden Pir’e, topraklarına dönmesi telkin edilir. Pir Sultan Abdal, Tunceli’ye gelir, Pülümür’e bağlı Hacılı Köyü’nde kendisine ev yapar, evlenir ve çocukları olur. Pir Sultan Abdal’ın 17’inci yüzyıldan kaldığı düşünülen Pülümür ilçesine bağlı Hacılı Köyü’ndeki evi, çeşitli yangınlar ve depremlere karşın ayakta kalmayı başarır. Zaman içerisinde yıpranan yapı, İBB Miras tarafından Türkiye inanç ve kültür hayatına kazandırılacak.