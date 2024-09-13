İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mobil İstihdam Ofisi, Üsküdar’da iş arayanlarla buluştu

İşçi ile işvereni bir araya getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mobil İstihdam Ofisi, Üsküdar’da hizmet veriyor.

İş arayan ve işveren arasında tercih edilen iş ortağı olmak vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Bölgesel İstihdam Ofisi profesyonel, yenilikçi ve sürdürülebilir yönetim anlayışı ile vatandaşlara kariyer hizmeti vermeye devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından belirlenen Mimar Sinan Meydanı’nda faaliyetlerini sürdüren Mobil İstihdam Ofisi’ne ilişkin bilgi veren İBB Bölgesel İstihdam Ofisi Grup Operasyon Sorumlusu Ali Alper Durak, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi olarak özel sektörde 210 bin istihdama ulaştıklarını belirtti.

“29 Fiziki ofisle 39 ilçeye hizmet”

29 fiziki ofisle İstanbul’da 39 ilçeye hizmet verdiklerini aktaran Durak, Üsküdar’da Halk Caddesi’nde bir ofis ile Bosna Bulvarı’nda bulunan Yavuztürk Yaşam Merkezi’nde ofislerinin bulunduğunu dile getirdi.

Üsküdar’da 2 adet mobil istihdam aracıyla İstanbullulara hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan Durak, “Yeri geldiğinde vatandaşlarımızın ayağına giderek, yeri geldiğinde üniversitelerde her hafta farklı lokasyonda konumlanıyoruz. Amacımız mümkün olduğu kadar iş arayan vatandaşlarımıza ulaşmak, istihdamlarında aracılık etmek. Özel sektörde iş arayan vatandaşlarımız ofislerimizi ziyaret edebilir veya mobil istihdam araçlarımıza gelerek başvuruda bulunabilirler. “bio.ibb.istanbul” veya 444 8 333 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler.” dedi.

Bölgesel İstihdam Ofisi özel sektörde hem işveren hem de adaylar için doğru eşleştirmeler yaparak, iki tarafa da vakit kaybettirmemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda açılan ilanlardaki başvurular değerlendiriliyor ve mülakat yapılmayan adaylar işverenlerle buluşturulmuyor. Bunun yanı sıra tüm adayların iş başvuru süreçlerinin geri bildirimi yapılıyor, gelişim ve kariyer hedefi konusunda destek almak isteyen adaylara ise her zaman danışma anlamında destek sağlanıyor.