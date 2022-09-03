İBB öğrenciler için ders atölyeleri açtı

İBB, öğrencileri LGS ve YKS’ye hazırlayacak Ders Atölyeleri Projesi’ni hayata geçirdi. İlk aşamada 11 atölye açıldı.

Atölyelerdeki 17 derslikte Türkçe’den biyolojiye kadar okul ve sınav müfredatına uyumlu konu tekrarları, sorum çözümleri, birebir ve grup çalışmaları yapılacak. Atölyelerde yüz yüze eğitimlerin yanında öğrencilere online eğitim de verilecek. Bu yıl 5 bin öğrenciye hizmet verecek İBB Ders Atölyeleri’nin başvuruları 5 Eylül’de başlayacak. Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri atölyelere dersatolyeleri.ibb.istanbul adresinden başvuru yapabilecek.

Ders Atölyeleri, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor. Atölyelerde ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin LGS’ye ve YKS’ye hazırlanabilecekleri, okul sonrası ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve online araştırma yapabilecekleri ortamlar sağlanacak. Atölyelerde eğitim fakültelerinden mezun olmuş 60 uzman eğitmen, okul ve sınav müfredatlarına uygun olarak matematik, Türkçe, edebiyat, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce derslerinde eğitimler verecek.

Öğrencilere PDR ve eğitim mentörlüğü desteğinin verileceği atölyelerde birebir ve takım çalışmaları da yapılacak. Geçmiş dönem sınavlarına ilişkin soru analizleri, yardımcı kaynakların farklı çözüm önerileri, öğrencilerin ders ve sınav konularını kavramasını kolaylaştıracak pekiştirme taktikleri ve sınavlarda zaman kazandıracak yöntemler de atölyelerin faaliyetleri arasında yer alacak. 34 hafta sürmesi planlanan atölye içi eğitimler sırasında öğrencilerin maksimum 10 ders mazeretsiz devamsızlık hakkı bulunacak.

BAŞVURU KRİTERLERİ NELER?

Atölye sayısının önümüzdeki dönemlerde arttırılması hedeflenirken 2022 – 2023 eğitim öğretim dönemi için başvurular 5 Eylül’den itibaren dersatolyeleri.ibb.istanbul web sitesi üzerinden alınacak.

T.C. vatandaşı, İstanbul sınırları içinde ikamet eden 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile en fazla bir yıl içinde liseden mezun olmuş öğrencilerin başvurusu kabul edilecek. Başvurular değerlendirilirken öğrencinin okul başarı ortalaması, ailenin toplam net aylık geliri ve şehit ya da gazi çocuğu olup olmadığı kriterlerine dikkat edilecek. Öğrenciler başvuru sonuçlarına ise 12 Eylül tarihinde atölyelerin web sitesinden ulaşabilecekler. Ayrıca başvurusu onaylanan öğrenciler SMS ile bilgilendirilecek. Ders programları, atölyelerin kontenjanları ve adresleri, kayıt için gerekli evraklara ve bilgilere web sitesinden ulaşılabilecek.

SORU ÇÖZDÜKÇE HEDİYE KAZANACAKLAR

Online üzerinden verilen eğitimlerle birlikte bu yıl 5 bin öğrenciye hizmet verilecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü online eğitim sisteminde binlerce konu anlatım videosunu, deneme sınavlarını, indirilebilir soru bankalarını, test kitaplarını ve çalışma föylerini öğrencilerin kullanımına sunacak. Platformda öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacı ile ödül sistemi de olacak ve öğrenciler dersleri izleyip soru çözdükçe çeşitli hediyeler kazanma şansı yakalayacaklar. Farklı zamanlarda tüm İstanbul geneli için online deneme sınavları düzenlenecek ve sınavlara atölye çalışmalarına katılmayan öğrenciler de kabul edilecek. Yeni açılacak atölyelerle ve online eğitim sistemine daha fazla öğrencinin dahil edilmesi ile birlikte önümüzdeki dönemlerde öğrenci kapasitesinin 10 bine çıkması hedefleniyor.

DERSLER 19 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Atölye’de dersler 19 Eylül tarihinde başlayacak. Atölyeler; bilgisayar, teknik donanım, elektronik ve güçlü alt yapısı ile kaliteli eğitim verecek. İBB Ders Atölyelerinde öğrenciler 2 ders seçebilecek ve eğitimler görsel içeriklerle de desteklenecek. Merkezler bu yönüyle yazılı ve sözel yeteneği gelişmiş öğrenciler kadar görsel hafızası güçlü öğrencilerin gelişimini de olumlu yönde etkileyecek.

EĞİTİMLERİN BAŞLAYACAĞI ATÖLYELER